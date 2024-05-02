Директор Объединенного института ядерных исследований академик Г.В. Трубников вручил гранты ОИЯИ 12 учителям школ Дубны.

Он отметил, что конкурс грантов в наукограде проводится уже около 20 лет. «В этом году мы удвоили размер гранта, и было принято решение в перечень предметников добавить учителей начальных классов и педагогов дополнительного профессионального образования. Со следующего года будет введена дополнительная категория для педагогов, стаж которых не превышает 10-15 лет», - подчеркнул Григорий Владимирович.

Так, лауреатами конкурса 2024 года стали: Иванова Марина Николаевна - учитель истории (школа № 7), Ильина Ирина Николаевна - учитель химии (лицей им. Кадышевского), Нуякшин Михаил Геннадьевич - учитель математики (лицей им. Кадышевского), Поцепаева Ирина Владимировна - учитель физики (Полис-лицей), Самсонов Андрей Вячеславович - педагог дополнительного образования (колледж университета «Дубна»), Савельева Елизавета Александровна - учитель начальных классов (лицей № 6), Сорокина Ольга Николаевна - учитель математики (школа № 9), Обухова Алена Сергеевна - учитель информатики (школа № 9), Лаптева Таисия Александровна - учитель биологии (Полис-лицей), Трусова Наталья Михайловна - учитель химии (школа № 1), Буздавина Елена Львовна - учитель иностранного языка (гимназия № 11), Удалова Ирина Владимировна - учитель биологии (гимназия № 3).

При рассмотрении конкурсных заявок упор делается на предметы и технологии образования, востребованные при подготовке кадров для ОИЯИ: естественные и инженерные науки, информационные технологии, передовые методики дополнительного школьного образования по естественным наукам, в том числе применяемые педагогами начальных классов. При этом лауреатами конкурса также становятся учителя русского языка и литературы, истории, иностранного языка, технологии (труда) и других не менее важных дисциплин школьной программы.