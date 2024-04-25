13 апреля на базе физико-математического лицея им. Академика Кадышевского прошли 13-е ежегодные соревнования по робототехнике «CYBERDUBNA-2024», организованные Учебно-научным центром Объединенного института ядерных исследований.

Участие в турнире приняли 14 команд из Долгопрудного, Дмитрова, Дубны, Протвино, Санкт-Петербурга и поселка Запрудня Талдомского района. Участники соревнований были отобраны по результатам проводившегося в феврале технического хакатона «Дубна-2024» и по заочному конкурсу. Они были разделены на две возрастные группы. В группу младших участников вошли ученики 5-8 классов, в группу старших - ученики 9-10 классов и младших курсов колледжей.

Представители первой возрастной группы приняли участие в конкурсе по организации автономной работы транспортного туннеля. На подготовленном организаторами полигоне 14 участников должны были запрограммировать и отладить реверсивное движение роботов-машин через туннель при помощи шлагбаумов, а также визуальных и звуковых сигналов.

Победителями соревнования стали участники из физико-математического лицея № 30 (Санкт-Петербург) - Горюнов Илья и Смирнова Арина. Второе место было присуждено сразу трем командам: Тарасенко Софии и Зайцеву Илье (школа №5, г. Дубна), Андрееву Михаилу и Мурсалимову Владиславу (робототехнический центр Dlab, Долгопрудный), Иванникову Даниилу и Пономареву Дмитрию (робототехнический центр ГФМЛ №30, Санкт-Петербург).

Участники из старшей возрастной группы состязались в робототехническом биатлоне. Робот участников, двигаясь автономно по замкнутой линии шириной 50 мм, должен был выйти на стрельбище, которое маркировалось поперечной линией, обнаружить при помощи датчиков ультразвука мишень, располагавшуюся на разном расстоянии от места стрельбы и под разным углом, и поразить цель, стараясь попасть лазером как можно ближе к центру. Отклонение от центра мишени при стрельбе наказывалось штрафными минутами, которые добавлялись ко времени прохождения всей трассы.

Победителями биатлона стали постоянные участники дубненских мероприятий для школьников Непогодин Александр и Шатских Роман из Протвинского лицея. Их робот-биатлонист справился с дистанцией за 45 секунд. Второе место заняли Кочагина Алиса и Лопатин Максим (лицей им. Кадышевского, г. Дубна) с результатом 65 секунд, третье - Фролов Максим (лицей №6, г. Дубна) с результатом 92 секунды.

В ходе турнира был проведен семинар наставников команд и организаторов дополнительного образования в области робототехники, на котором обсуждались возможности расширения сети учебных технических хакатонов с целью привлечения большего числа участников к этому направлению. Был намечен план мероприятий на следующий учебный год с использованием различных площадок на территории Московской области.

По информации

пресс-службы ОИЯИ