65-летний юбилей отметила школа №5. Торжественная часть праздника прошла в ДК «Октябрь», где собрались учителя и ученики, ветераны образования и коллеги из педагогических городских коллективов. Юбиляра в этот день поздравил глава города М.А. Тихомиров, а также депутаты Мособлдумы М.В. Шевченко, А.В. Орлов и многочисленные коллеги.

История школы №5 хранит много славных страниц. А еще пятая школа всегда гордилась своими выпускниками и учителями. Во всяком случае, именно школа №5 дала городу огромное количество директоров из числа своих бывших педагогов. Это Т.К. Виноградова - в свое время начальник горуно, директор школы №1; Э.Э. Лийвак - бывший начальник горуно; А.И. Руденко - директор школы №1; Г.И. Тимина - бывший директор школы №2; Ю.К. Сюзова - в свое время директор школы №3; Л.С. Иванова -бывший директор школы №4; В.С. Макарова, В.В. Зарубина, А. М. Чабдаров, Н.М. Шувикова - директора школы №5 в разные годы; Б.Т. Бикбова - директор ДК «Мир»; Ю.И. Сосин - в свое время директор художественной школы.

И конечно, самые теплые слова поздравлений всему коллективу школы-юбиляра во главе с нынешним директором Еленой Геннадьевной Стифоровой прозвучали как раз из уст бывших руководителей этого учебного заведения - Натальи Михайловны Шувиковой и Вадима Ивановича Стенгача, которые возглавляли коллектив два и полтора десятилетия соответственно!

Глава города Максим Андреевич Тихомиров выразил слова признательности и благодарности всем учителям за то, что изо дня в день они внимательно и терпеливо работают с детьми, поощряют стремление к знаниям, прививают любовь к своей малой родине, а также вручил педагогам почетные грамоты и благодарности за многолетний добросовестный труд на ниве просвещения.

Как было отмечено на юбилейном вечере, в последние несколько лет в школе произошли значительные преобразования: реконструирован стадион, отремонтирован спортивный зал, оснащен пищеблок. После объединения с детскими садами школа №5 стала образовательным комплексом и продолжает развиваться, сохраняя многолетние традиции, заложенные несколькими поколениями педагогов.

Анна Владимирова

Фото пресс-службы Администрации города