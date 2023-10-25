Лучшая Индивидуальная Финансовая Траектория - достижение именно такой цели закладывалось в название Межрегионального молодежного предпринимательского форума «ЛИФТ», который состоялся 19 октября в университете «Дубна».

Главными организаторами стали председатель Комитета «Опоры России» по молодежному предпринимательству по Московской области Юлия Старокольцева, заместитель председателя комитета молодежного предпринимательства по Московской области Михаил Грант и директор Школы технологического предпринимательства университета «Дубна» Татьяна Беднякова.

В рамках форума университет посетил Олег Дьяченко, руководитель департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки РФ. Он рассказал о разработанной министерством концепции молодежного предпринимательства в вузах РФ и обсудил с руководством университета «Дубна» действующие в этой сфере на федеральном уровне проекты, в том числе поддерживаемые АНО «Опора России».

Почетными гостями форума стали успешные предприниматели, которые рассказали истории своего становления и развития. Например,Анастасия Гурьянова, основатель бренда одежды премиум-класса ASKbyGuri; Кристина Граль - директор по развитию бизнеса IThubgroup; Сергей Бекетов - совладелец продюсерского центра «Энергия твоего запуска». Амбициозные, яркие предприниматели - ТОП-спикеры форума - поделились своими секретами успеха: Илья Ниженко - сооснователь рекламного агентства Teleres, автор более 300 реализованных проектов в Telegram за 5 лет; Стас Еговцев - основатель компании STAX, первопроходец и ведущий игрок российского рынка инвестирования в такси; Кирилл Филимонов - основатель частной социальной сети «Россграм», техно-стартапер.

Топовые эксперты - действующие предприниматели - провели мастер-классы по овладению навыками коммуникации, тайм-менеджмента, бизнес-моделирования, монетизации и других полезных умений. Это были Евгения Черячукина - профессиональный медиатор, психолог, профайлер, эксперт в теме управления конфликтами; Евгений Кочетов - директор Центра инновационных образовательных технологий РАНХиГС; Татьяна Бабайкина - серийный предприниматель со стажем более 20 лет, спикер и автор обучающих программ; Вадим Тарасов - основатель центра консалтинга для малого бизнеса «КДВ»; Нелли Ротаренко - психолог, арт-терапевт для подростков и взрослых; Ирина Патрикеева - основатель агентства брендинга, коммуникаций и бизнес-событий «Креатив Индустрия», эксперт в сфере разработки идей, продуктов и бизнес-моделей.

В рамках форума студенты работали над своими собственными идеями, выступали с презентациями и защищали свои проекты. По итогам защит были определены победители: первое место заняли студенты университета «Дубна» с проектом сервиса отдыха на природе. Второе присудили проекту онлайн-платформы для подростков, а третье - проекту поиска фильма по видео. Закончился форум награждением победителей, зажигательным импровизационным интерактивом и выступлением музыкального коллектива студентов университета «Дубна» NameDesiss.

Анастасия ЯКОВЛЕВА

Фото Елены Русаковой