Еще больше интересных фактов о людях и городе, в котором живут, узнали учащиеся дубненских школ на первой встрече с «вдохновителями» по направлению «Социальная сфера». Она прошла на базе школы №7 и была организована Фондом «ОЭЗ Дубна» в рамках образовательной программы «Моя будущая профессия».

В гости к ребятам, на этот раз в роли «вдохновителей», пришли заместитель главы администрации городского округа Дубна Николай Мадфес и начальник отдела по делам молодежи Михаил Богомолов. Беседы, организуемые Фондом «ОЭЗ «Дубна» и цифровым гаражом технико-внедренческой зоны в рамках образовательной программы «Моя будущая профессия», очень важны для старшеклассников: советы от успешных людей, безусловно, помогают им с самоопределением не только в профессии, но и в жизни. Напомним, что данный проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

На встрече Николай Мадфес рассказал школьникам историю создания Дубны - от истоков до получения статуса наукограда, о том, какие признаки отличают такие города от других. Он подчеркнул, что в Дубне есть продвинутая инфраструктура, здесь сосредоточены научно-промышленные предприятия, лаборатории, исследовательские институты и образовательные учреждения, что дает возможность молодым специалистам наиболее эффективно раскрывать свои профессиональные качества.

- Примером значимого для развития нашего наукограда мегапроекта является создание в 2006 году Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», - отметил Николай Мадфес. - Сегодня на подмосковной территории реализуют свои инновационные проекты 166 высокотехнологичных компаний-резидентов, которыми уже создано около 7 тысяч рабочих мест, и вам после окончания техникумов, вузов обязательно найдется место на этих современных предприятиях.

Начальник отдела по делам молодежи городской администрации Михаил Богомолов сделал упор на мероприятиях, в которых школьники могли бы активно участвовать в качестве волонтеров, рассказал о специальностях, наиболее востребованных НПК города. Он задавал ребятам множество вопросов, и в результате выступление превратилось в обсуждение, с какой профессией старшеклассники хотят связать свое будущее, куда пойти учиться, как записаться в ряды волонтеров. После встречи с «вдохновителями» ребята еще долго не расходились, лично общались со спикерами, задавали интересующие их вопросы.

- Основная цель образовательной программы «Моя будущая профессия» - создание основы для реализации социальных проектов, инициированных молодежью и направленных на улучшение облика города, организация комфортной среды для этого, - подчеркнул директор Фонда «ОЭЗ Дубна» Егор Круглов. - Мы надеемся, что прошедшая в школе №7 встреча не только поможет старшеклассникам лучше понять структуру работы администрации города, но, возможно, станет отправной точкой для новых идей и проектов на форуме «Моя будущая профессия», который запланирован на декабрь этого года.

Светлана Жукова

Фото пресс-службы ОЭЗ «Дубна»