19 октября на площадке университета «Дубна» состоится масштабное событие для студентов и молодых предпринимателей - Молодежный предпринимательский форум «ЛИФТ».

Более 350 студентов со всей страны, представители профильных федеральных и региональных министерств, педагоги, наставники, бизнесмены с опытом, спикеры и представители СМИ соберутся, чтобы обсудить ключевые темы развития и продвижения предпринимательства.

Форум создан, чтобы вовлечь молодежь в предпринимательство через погружение в предпринимательскую среду, общение с реальными бизнесменами, через практику и генерирование идей.

В деловой программе - темы маркетинга и управления, кризис-менеджмента и коммуникаций, финансы и разработка продукта.

Форум состоится 19 октября по адресу: г. Дубна, ул. Университетская, 19, корпус 5А. Начало в 10:00.

Участие бесплатное. Регистрация и подробная программа на официальном сайте университета.