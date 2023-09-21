Обучение 40% магистрантов ИСАУ поддержано компаниями-партнерами. Так, в нынешнем году набор в магистратуру Института САУ состоялся на договорной основе - на все четыре направления. Набору поспособствовали компании-партнеры университета.

С особенностями обучения свежеиспеченных магистрантов ознакомили члены дирекции ИСАУ и руководители магистерских программ на встрече, состоявшейся 8 сентября.

На очную форму магистратуры поступило 62 человека, которые будут обучаться по всем восьми программам.

Важная особенность набора 2023 года - около 40% магистрантов получили финансовую поддержку обучения в магистратуре от компаний-партнеров университета «Дубна». Большую роль сыграли Объединенный институт ядерных исследований, компания АФК «Система», ФГБУ «ВНИГНИ». Также реализовать набор помогли компании-резиденты ОЭЗ ТВТ «Дубна»: АО «ОКБ Аэрокосмические системы», АО «Цифровая мануфактура» и ООО «Нордавинд-Дубна».

Университет планирует расширять сотрудничество с заинтересованными компаниями в области целевой подготовки кадров по приоритетным направлениям.