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Полицейский Дядя Степа PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
04.05.2023 06:30

В ОМВД России по городскому округу Дубна прошел отборочный этап конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа».

В состав жюри вошли представители Общественного совета при ОМВД России по городскому округу Дубна и сотрудники ОМВД. В конкурсе принимали участие дети с 7 до 11 лет. Участники изготовили поделки из пластилина, картона, бумаги, дерева с помощью красок и фломастеров.

По итогам отборочного этапа конкурса лучшими работами признаны: поделка ученицы школы №7 Вероники Гековой «На посту от рассвета до заката», а также поделка воспитанницы дошкольного учреждения №30 «Малыш» Виктории Ивашкиной «Дядя Степа - друг детей».

Конкурсные работы направлены в ГУ МВД России по Московской области для участия в региональном этапе конкурса «Полицейский дядя Степа».
  		 
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