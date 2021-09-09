С 25 по 29 августа в Уфе проходил финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2021. Участие в нем приняли трое дубненских ребят – ученики первой школы Василиса Нехаевская и Михаил Макеев и ученик школы №3 Данила Фалахов, которые по результатам вначале регионального этапа, затем отборочного тура стали победителями и вошли в сборную Московской области. Все ребята в своих компетенциях показали отличный результат, а Данила и Михаил в составе сборной завоевали пятое место в стране! Участниками чемпионата стали более 1800 конкурсантов из 62 регионов России, из них более 600 – юниоров. Экспертное сообщество представляли около 2000 человек – именно они оценивали работу молодых профессионалов по самым разным направлениям. Василиса Нехаевская в составе сборной Московской области демонстрировала свое профессиональное мастерство в компетенции «Кондитерское дело». Некоторое время назад девушка параллельно с учебой в школе освоила профессию «Кондитер» в МОАТТ «Дубна» по программе «Путевка в жизнь» и настолько ярко проявила свой кондитерский талант, что вошла вначале в число лучших юных кондитеров Московской области, а теперь уже и России. Михаил Макеев и Данила Фалахов (ученики первой и третьей школы соответственно, а с 1 сентября этого года – учащиеся физико-математического лицея имени В.Г.Кадышевского), как мы уже отметили, в составе сборной Московской области вошли в пятерку призеров финала чемпионата в компетенции «Изготовление прототипов» (юниоры) и завоевали медали «За профессионализм». Оба парня несколько лет занимаются в центре «Дружба в объединении «Образовательная робототехника» под руководством педагога Сергея Николаевича Протасова. В течение трех дней они соревновались в построении трехмерных моделей, чертежей, изготовлении частей и узлов механизмов, обработке изделий, а экспертное жюри оценивало качество и навыки участников. И если говорить об успехе дубненских мальчишек, то за ним, несомненно, огромный труд ребят и их педагогов, их увлеченность профессией. Команда, педагоги и родители участников сердечно благодарят предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка и лично генерального директора Владимира Николаевича Трусова за финансовую помощь, оказанную во время поездки ребят на отборочный тур, по результатам которого они как раз и вошли в состав сборной Московской области. «Билет к победе» - так символично был назван сертификат номиналом в 200 000 рублей, который представители дирекции АО «ГосМКБ «Радуга» вручили ребятам. Так в год своего 70-летия предприятие, входящее в состав Союза машиностроителей России, решило поддержать школьников и дать им возможность продолжить участие в конкурсе и побороться за победу. И вот долгожданная победа в руках дубненских мальчишек! Мы поздравляем Василису, Данилу и Михаила с успешным выступлением на чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia-2021 и желаем дальнейшего совершенствования в профессии и новых успехов! Анна Сухая Фото участников чемпионата