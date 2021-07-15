В лицее №6 сертификаты об успешном окончании Яндекс.Лицея вручены 21 дубненскому школьнику. Дубна присоединилась к проекту Яндекс.Лицей в 2019 году. Старту программы предшествовала совместная работа Яндекса, Межшкольного физико-математического факультатива Дубны (МФМФ), лицея №6 и Объединенного института ядерных исследований. Программа обучения рассчитана на два года: на первом курсе ученики осваивают программирование на языке Python, а на втором выполняют самостоятельные проекты. Обучение в Яндекс.Лицее требует от учеников упорной работы и большой отдачи. Тем отраднее, что на дубненской площадке большинство лицеистов справились с программой, а Александр Янович и Даниил Коршунов получили сертификаты с отличием! В течение этих двух лет ребят учили талантливые педагоги: Роза Николаевна Ершова и Александра Владимировна Шорникова. Успех учеников был бы невозможен без настойчивости их преподавателей. Сертификаты ученикам вручили директор Учебно-научного центра ОИЯИ Станислав Здиславович Пакуляк и руководитель Департамента развития цифровых сервисов ОИЯИ Михаил Петрович Васильев. В напутственном слове они подчеркнули, что в современном обществе уверенное владение цифровыми технологиями дает их обладателям конкурентные преимущества. Своими впечатлениями об учебе в Яндекс.Лицее поделилась одна из лучших выпускниц Мария Беднякова: «За несколько первых уроков мы изучили все, что могли бы узнать в школе за 2 года (8-9 класс), а дальше самое интересное и важное – как этим пользоваться. Несмотря на то, что второе полугодие мы занимались из дома, первый курс прошел гладко. К тому же я начала понимать, что мама на дистанционных парах рассказывает студентам университета. Второй курс оказался сложнее и интереснее. Особенно проекты. Первый дался мне особенно неприятно. Зато второй проект мне хотелось кому-нибудь показать – настолько захватывал процесс создания игры. А в рамках третьего — я без возможности тестирования написала навык для Алисы (голосового помощника Яндекса), а потом отладила его за относительно небольшое время. Кроме того большую часть кода мне пришлось писать в Крыму, между турами заключительного этапа ВсОШ по литературе, но было весело! Яндекс.Лицей – невероятная штука. Хочется бесконечно благодарить всех, кто дал нам такую возможность, но я все-таки выделю Александру Владимировну Шорникову, которая вела у нас занятия». Для преподавателя Яндекс.Лицея, профессионального программиста-разработчика Александры Владимировны Шорниковой, два года работы в Лицее прошли очень насыщенно и интересно: «В первую очередь хочу поблагодарить всех ребят за их смелость, упорство, трудолюбие и интерес к новому. Порой и мне, и ученикам было непросто, но благодаря их горящим глазам и чувству юмора нам удалось очень многое сделать за эти два года. Очень интересно было проверять проекты, которые делали ребята. Они сами выбирали темы, объединялись в команды, распределяли работу, искали информацию, писали программы и исправляли ошибки. Особенно увлек проект, в котором нужно было создать свою компьютерную игру. В результате получились очень интересные и зрелые работы: на защите проектов с удовольствием тестировали их всей группой. Если бы в начале мне сказали, что за два года обучения школьники смогут достичь такого уровня, я бы не поверила. Многие из ребят превзошли мои ожидания: они упорно работали, задавали интересные вопросы, переживали на контрольных, делали проекты до последней ночи. Мы все многому научились за эти два года. Это касается не только программирования. Надеюсь, ребята будут развивать и поддерживать свои знания. Желаю им успехов и интересных задач в будущем». Занятия Яндекс.Лицея в Дубне проходят в формате дополнительного образования при поддержке Объединенного института ядерных исследований. Учебная группа первого курса на 2021-2022 учебный год будет сформирована по итогам открытого конкурса, который стартует в августе. К участию в конкурсе приглашаются ученики 8-9 классов. По информации Межшкольного физико-математического факультатива