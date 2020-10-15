Для более широкого знакомства с творчеством юных художников из России и Словении в школах города была организована выставка «Славянская радуга». Это мероприятие проходило в рамках проекта «Мосты дружбы: Дубна – Нова Горица». Как известно, в городе уже не первый раз проводится выставка-конкурс работ под названием «Славянская радуга». В этом году конкурс проходил в десятый раз, в нем приняли участие работы из Центральной России, Луганской народной республики и Словении. Юные художники из нашего города-побратима Нова-Горицы представляли свою страну. Открытие выставки началось с приветствия директора гимназии Нова-Горица Андрея Шушмеля. Он рассказал о сотрудничестве городов-побратимов и участии в проекте. Свою речь он начал на словенском языке, а закончил на русском. Стоит отметить, что школы преподавания художественного мастерства в Словении и России отличаются. Тем интереснее зрителям было изучать работы юных мастеров из двух стран. Впервые к проекту «Мосты дружбы: Дубна – Нова-Горица» присоединилась «Новая школа «Юна», в которой также была организована выставка работ. Преподаватели и ученики школы заинтересовались проектом и выразили желание участвовать в нём. Появились планы быть участниками телемоста между учениками школ города и сверстниками из Словении. Ни одно мероприятие проекта не обходится без участия преподавателей и учеников школы № 1 им. А.Я.Березняка. И на этот раз администрация школы организовала выставку так, чтобы все ученики смогли увидеть представленные работы. В актовом зале школы совсем недавно закончился ремонт, и все картины были представлены на мольбертах. Из-за сложившихся обстоятельств, вызванных карантином, ответный визит старшеклассников в Словению в этом году не состоялся. Правда, искренней дружбе сверстников из двух стран это не помеха. Преподаватели и ученики с радостью поддержали идею проведения телемоста и уже сейчас думают, чем удивить и заинтересовать друзей из Нова-Горицы. С 2010 года существует в городе проект «Мосты дружбы: Дубна – Нова-Горица». Его участниками стали уже более трех тысяч человек из двух стран. В Дубне и городе-побратиме Нова-Горица организуются и проводятся выставки картин, выступления творческих коллективов, проходят ежегодные обмены учащимися между учебными заведениями уже стали традицией. Осуществлению проекта способствует поддержка и помощь Посольства России в Словении и лично Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ Эйвазова Т.Р., руководства Русского центра науки и культуры в Любляне. Энтузиазм и увлеченность участников проекта с русской и словенской стороны дают уверенность в том, что проект будет продолжаться и развиваться. Анна Сухая P.S. Проведением выставки работ «Славянская радуга» заинтересовался государственный университет «Дубна». В ближайшее время работы юных художников из России и Словении будут представлены в его стенах.