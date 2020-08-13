Колледж государственного университета «Дубна» стал победителем конкурсного отбора на предоставление в 2021 году грантов из федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».

Итоги работы конкурсной комиссии Министерства просвещения Российской Федерации были подведены в конце июля. На конкурс было подано 854 заявки из 81 субъекта Российской Федерации. В результате двух этапов отбора государственный университет «Дубна» был признан одним из победителей конкурса по лоту «Промышленные и инженерные технологии» (всего 31 победитель отбора из 205 заявок по этой группе компетенций).

Проект предусматривает создание на базе колледжа государственного университета «Дубна» мастерских, оснащенных современным оборудованием. Мастерские создаются по компетенциям «Реверсивный инжиниринг», «Инженерный дизайн (CAD)», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ».

Свое участие в проекте обновления материально-технической базы колледжа подтвердили стратегические партнеры, с которыми заключены договора о сотрудничестве. Это международная межправительственная научно-исследовательская организация «Объединенный институт ядерных исследований», АО «Государственное машиностроительное конструкторское бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка», АО «ВНИТЭП» и АО «ПРОМТЕХ-ДУБНА».

Технологический парк оборудования будет использоваться при освоении студентами колледжа специальности «Технология машиностроения». Здесь же планируется проводить обучение для слушателей Международной инженерной школы университета «Дубна», а также изучать программы дополнительного образования. Уже в следующем учебном году 160 человек (это школьники города, сотрудники различных организаций, лица старшего и пенсионного возраста) смогут получить профессиональное образование. Новые мастерские позволят сделать колледж центром, где 179 студентов Московской области в 2021 году смогут сдать демонстрационный экзамен по приоритетной группе компетенций.

Анна Владимирова