По результатам принятых прокурором города Дубны мер реагирования ресурсоснабжающей организацией погашена задолженность по налогам и сборам.

Прокуратура города Дубны проверила исполнение налогового законодательства акционерным обществом при осуществлении хозяйственной деятельности на территории города.

Установлено, что указанная организация предоставляет жилищно-коммунальные услуги: «горячее водоснабжение» и «отопление» на территории города.

В нарушение требований федерального законодательства обязанности по оплате налогов организацией не выполнялись, в связи с чем образовалась задолженность а размере 6,7 млн рублей.

По результатам проверки прокурором города хозяйствующему субъекту внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, налоговая задолженность акционерным обществом погашена.

Анна ЛЕБЕДЕВА, помощник прокурора г. Дубны