Компания «105» стала новым резидентом ОЭЗ «Дубна» в одном из многочисленных направлений деятельности - информационных технологиях. Она намерена обеспечивать своих клиентов высококачественными услугами в сфере 1С.

Консалтинговая компания «105» является франчайзи-партнером фирмы «1С» и предоставляет услуги в секторе B2B по поставке на предприятия различных отраслей и видов деятельности программного обеспечения (ПО) на платформе «1С:Предприятие», а также по его обслуживанию. Команда высококвалифицированных ИТ-специалистов уже реализовала более 25 проектов автоматизации и цифровой трансформации предприятий на данной платформе - от небольшого магазина до крупного производственного холдинга.

- Система программ «1С:Предприятие» предназначена для комплексной автоматизации управления и учета в любых организациях, - поясняет генеральный директор ООО «105» Василий Оводков. - Помимо предоставления стандартных услуг в сфере 1С, наша компания в особой экономической зоне также займется разработкой и внедрением инновационного программного продукта на платформе «1С:Предприятие» для управления проектами на основе методологии контрольных точек.

Руководство компании надеется, что ее основными целевыми заказчиками станут резиденты технико-внедренческой зоны, для которых «105» будет надежным партнером. Инвестором будет создано более 25 рабочих мест, основу которых составят выпускники университета «Дубна».

Светлана Жукова