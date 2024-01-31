Выработка управленческих решений, нацеленных на кратный рост бизнеса, выход на новые рынки, формирование новых подходов к работе в составе группы компаний – эти и другие вопросы обсуждались 26-27 января на стратегической сессии ПАО «ТЕНЗОР».

Предприятие уверенно удерживает рыночные позиции в производстве высокотехнологичной продукции, автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП), систем противопожарной и физической защиты. В своем сегменте является одним из лидеров и, конечно, планирует мероприятия по развитию производственной и коммерческой деятельности.

Дирекция ПАО «ТЕНЗОР» уделяет большое внимание стратегическому развитию. В 2023 году завершился предыдущий цикл стратегии, утвержденный несколько лет назад. И было принято решение о разработке стратегии на следующие 3-4 года с учетом создания группы предприятий – для формирования компетенций и выхода на целевые рынки не только в атомной, но и других отраслях.

Подготовка к стратегической сессии началась в ноябре 2023 года. Ведущие специалисты предприятия вносили свои предложения по охвату традиционных и новых рынков, по организации внутренних бизнес-процессов. В ходе более 50 интервью собрано свыше 600 гипотез о развитии компании. Методом экспертной оценки они были сведены к нескольким десяткам.

Сотрудники приборного завода прорабатывали каждое направление в формате управленческих исследований. Определяли, какой экономический эффект может быть достигнут теми или иными мероприятиями, обсуждали риски и выясняли, какие первоочередные шаги можно предпринять.

Двухдневная стратегическая сессия была посвящена поиску ответа на вопрос: какие же гипотезы следует превратить в проекты развития? Широкое участие специалистов «ТЕНЗОРА» в выборе приоритетов показало, что коллектив готов к внедрению перспективных планов не когда-то в будущем, а уже сегодня.

Методологическую поддержку в проведении стратегической сессии оказывала консалтинговая группа «Стратегия устойчивого развития», которая выработала авторский возможностный подход к разработке и реализации стратегии, провела более 200 стратегических сессий и запустила более 50 проектных конвейеров для предприятий различных отраслей экономики в России.

– Команда «ТЕНЗОРА» убеждена в том, что выйти на новые рынки и кратно вырасти возможно, только меняя управленческое поведение, управленческие привычки ключевых сотрудников, и намерена прикладывать серьезные усилия в этом направлении. Важно, что первые лица предприятия, руководство, совет директоров поддерживают сотрудников в этих намерениях, – отметил Евгений Печёрин, генеральный директор КГ «Стратегии устойчивого развития», эксперт по стратегическим сессиям, исполнительный председатель Ассоциации директоров по развитию.