На прошлой неделе в Дубне, на АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», с рабочим визитом побывал министр обороны Российской Федерации генерал армии С.К. Шойгу. Делегацию Минобороны сопровождали генеральный директор ГосМКБ «Радуга» С.А. Богатиков и руководитель Корпорации «ТРВ» Б.В. Обносов.

Глава российского военного ведомства проинспектировал производственные цеха ГосМКБ (предприятие входит в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и является членом Союза машиностроителей России) и технологический процесс разработки, производства и модернизации изделий.

Сергей Анатольевич Богатиков доложил министру обороны, что предприятие полностью выполнило гос-оборонзаказ за 2023 год; с начала специальной военной операции объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены кратно.

- Мы удвоили рабочий персонал, закупили новое технологическое оборудование и оснастку, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены, что позволило выйти на круглосуточный рабочий график и тем самым выполнить поставленную задачу по кратному увеличению выпуска изделий, – отметил он.

В ходе визита на предприятие министром обороны были поставлены задачи по усилению ряда характеристик изделий и увеличению темпов их производства.

По информации пресс-службы Минобороны России