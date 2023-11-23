Порядка 120 услуг оказывает своим резидентам управляющая компания ОЭЗ «Дубна». Одними из самых востребованных являются услуги, осуществляемые на ее территории крупнейшими операторами связи в России - МТС и Мегафон. Их качество должно быть на самом высоком уровне как для потребителей ОЭЗ, так и для жителей наукограда.

Поэтому в настоящее время совместно с ПАО «МТС» и ПАО «Мегафон», при активной поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области руководство технико-внедренческой зоны решает вопрос расширения покрытия и лучшего качества связи.

- Необходимость повышения качества услуг связи на территории нашей бизнес-площадки продиктована множеством факторов, - поясняет технический директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Владимир Горланов. - Среди них, в том числе, постоянный приток резидентов в экономическую зону, открытие новых производств, привлечение на них большого числа персонала. Кроме того, в планах наукограда и ОЭЗ для сохранения ее высокой инвестиционной привлекательности - массовая жилая застройка на прилегающей к левобережной площадке территории. Поэтому мы обратились к операторам связи с просьбой усиления сотовой связи, мобильного интернета, качества услуг в целом.

Официальные запросы от управляющей компании были направлены в ПАО «Мегафон» и ПАО «МТС», а их копии - в региональные министерство инвестиций, промышленности и науки, министерство государственного управления, информационных технологий и связи. В письмах не только описаны существующие проблемы - со своей стороны, управляющая компания подтвердила готовность предоставить операторам объекты инженерной инфраструктры ОЭЗ на выгодных условиях в целях их использования в проектах по расширению зоны предоставляемых услуг подвижной и фиксированной связи и оказывать необходимое содействие в успешной реализации проектов в области развития сетей связи.

Оперативно были даны положительные ответы. Так, компания МТС отметила, что на территории ОЭЗ инвестиционной программой 2024 года запланировано строительство дополнительной новой базовой станции. Срок ее ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2024 года.

Оперативно отреагировал и Мегафон и заверил, что «в целях улучшения покрытия мобильной сети на правобережной площадке и с учетом застройки многоквартирными жилыми домами прилегающей территории на левобережной площадке ПАО «Мегафон» планирует строительство новых базовых станций в районах указанных площадок в 2024 году».

В управляющей компании уверены, что свои обязательства по строительству новых базовых станций, оснащенных современным телеком-оборудованием, крупнейшие операторы связи России выполнят и в наступающем году не только потребители ОЭЗ, но и жители Дубны получат качественные интернет и мобильную связь.

Светлана Жукова