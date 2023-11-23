В рабочем графике главы города М.А. Тихомирова на прошлой неделе значилось посещение особенного объекта - строительной площадки, на которой возводится многоквартирный жилой дом.

Особенный он потому, что сегодня со стороны правительства Московской области и лично губернатора Подмосковья А.Ю. Воробьева - повышенное внимание к строительным объектам и, в частности, к соблюдению сроков сдачи в эксплуатацию жилых домов. На этот раз М.А. Тихомиров вместе с депутатом Мособлдумы А.В. Орловым проверил ход строительных работ на проспекте Боголюбова, где возводят дом переменной этажности площадью более 14,5 тысяч квадратных метров на 208 квартир.

Как отметил максим Андреевич, строительство ведется с опережением графика. На объекте работают более пятидесяти человек. Есть необходимые материалы и техника, дом растёт быстро. До февраля следующего года планируется полностью закончить монолитные работы и перейти к закладке проемов. К весне застройщик должен выйти на укладку облицовочного кирпича, остекление окон и балконов.

Отдельно глава отметил культуру производства строительных работ: чистоту на объекте, четко выстроенную логистику на площадке - зоны, где передвигаются рабочие, и где ездит транспорт, разграничены. К качеству, темпу работ и их организации у главы города вопросов не возникло.

Сдача объекта намечена на 2025 год, но застройщик наращивает темпы и объемы строительства, чтобы сдать объект раньше намеченного срока.

Подготовила

Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации Дубны