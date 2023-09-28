В Комитете Государственной Думы РФ по экономической политике состоялась рабочая встреча, в ходе которой обсуждены актуальные предложения управляющей компании ОЭЗ «Дубна» и ее резидентов, касающиеся изменений в 116-ФЗ.

Технико-внедренческая зона в Дубне уверенно развивается и сегодня является одним из лидеров по эффективности и инвестиционной привлекательности как в Подмосковье, так и в стране. Поддержка в развитии бизнес-площадки оказывается на всех уровнях власти.

19 сентября по инициативе генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антона Афанасьева состоялась рабочая встреча с первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Денисом Кравченко. В очередной раз подробно обсуждались предложения управляющей компании подмосковной ОЭЗ и резидентов по внесению поправок в закон «Об особых экономических зонах в Российской Федерации».

- Совершенствование преференциальных режимов играет важную роль в развитии таких территорий, как ОЭЗ в Дубне, - отметил Антон Афанасьев. - Мы благодарны, что в Госдуме прислушиваются к нашим пожеланиям, все предложения в 116-ФЗ, регламентирующий деятельность особых экономических зон, внимательно прорабатываются. Я уверен, что наши инициативы помогут сформулировать новые механизмы поддержки бизнеса, а значит, еще более успешной реализации проектов резидентов.

Также в ходе рабочей встречи с парламентарием была поддержана инициатива Антона Афанасьева об организации в Госдуме выставки инновационной продукции компаний-резидентов, демонстрирующей самые передовые технологии в стратегически важных для страны отраслях промышленности.

Светлана Жукова