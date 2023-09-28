С 18 сентября водители транспортных средств управляющей компании ОЭЗ «Дубна» перед выходом в рейс проходят медицинские осмотры в цифровом здравпункте МСЧ №9 ФМБА России.

Делают они это с использованием автоматизированного комплекса, обеспечивающего дистанционную передачу информации о состоянии их здоровья. Осмотр проходит без непосредственного участия медицинских работников.

Благодаря использованию электронной системы медицинских осмотров значительно сократилось время проведения осмотра. Информация о состоянии здоровья водителей дистанционно передается в МСЧ №9. По результатам осмотра в режиме реального времени формируется заключение о прохождении предрейсового (послерейсового) осмотра. Такой контроль здоровья позволяет исключить «человеческий фактор», избежать реакции водителя на «белый халат», а медикам - своевременно выявить возможные заболевания и назначить их лечение.