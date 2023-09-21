Wildberries планирует построить на территории Особой экономической зоны «Дубна» центр обработки данных мощностью 8 мегаватт, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. «Компания планирует построить ЦОД мощностью 8 мегаватт. Запуск ЦОД в Дубне позволит создать новые рабочие места для высококвалифицированных специалистов», - приводятся в сообщении слова заместителя председателя подмосковного правительства - министра инвестиций, промышленности и науки региона Екатерины Зиновьевой. Ведомство отмечает, что инициатором проекта выступает Wildberries. По предварительной оценке, инвестиции в создание и оснащение ЦОД составят 6,5 млрд рублей. ОЭЗ «Дубна» - одна из пяти подмосковных особых экономических зон. Здесь работают более 160 резидентов. Wildberries - один из крупнейших в России маркетплейсов. Совокупная площадь всех логистических центров компании во всех странах присутствия на конец марта 2023 года составила около 2,8 млн кв. м.