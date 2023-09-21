На площадке ОЭЗ в подмосковном наукограде начал работу образовательный интенсив «Техностартап.Дубна». Участие в мероприятии принимают свыше 100 предпринимателей из Дубны и 23 городов Московской области. Образовательный интенсив Особая экономическая зона «Дубна» в очередной раз предоставила свою бизнес-площадку для обучения предпринимателей. Образовательный интенсив, организованный при поддержке министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, Автономной некоммерческой организации «Агентство инвестиционного развития Московской области» и регионального центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», на три дня собрал здесь сообщество активных деловых людей - как начинающих предпринимателей, так и представителей успешно действующих предприятий, компаний, которые решили повысить свои знания и бизнес-навыки. Темы тренингов «Техностартап.Дубна» дает такую возможность. На тренингах профессиональные коучи научат, как правильно подготовить бизнес-план для представления его инвесторам и получения финансирования, как мотивировать команду на достижение результата, действенному маркетингу продукции - организации ее продаж, приносящих доход, эффективной коммерциализации результатов интеллектуального труда и управления интеллектуальной собственностью, а также расскажут, как с большей отдачей использовать навыки эмоционального интеллекта - вести переговоры с партнером, представить аудитории свою идею или проект. И это далеко не все темы предстоящих тренингов. Эффективная бизнес-площадка С приветствием к участникам образовательного интенсива на его открытии обратился заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям Егор Круглов. Он отметил, что для них - это уникальная возможность привлечь внимание к своим идеям, проектам, стартапам. - ОЭЗ «Дубна» является институтом развития экономики региона и страны, мы ежегодно признаемся эффективной бизнес-площадкой, занимаем лидирующие позиции в международных и общероссийских рейтингах по инвестиционной привлекательности, - отметил Егор Круглов. - Поэтому закономерно, что наша технико-внедренческая зона стремится быть флагманом развития предпринимательства и Подмосковья, и России, что берем на себя проведение таких обучающих программ на нашей территории. Мы готовы делиться с вами знаниями, опытом, оказывать всестороннюю поддержку. Такая поддержка уже реализуется посредством проведения в подмосковной ОЭЗ ставших уже традиционными хакатонов, конкурсов молодежных научно-технических проектов, крупнейшей на севере Подмосковья ярмарки вакансий, на которой также организуются тренинги по профориентации с консультациями профессиональных коучей, по ораторскому искусству, обучающие семинары на тему, как стать предпринимателем и открыть собственное дело. Подобные мероприятия уже вышли не только на региональный, но и на всероссийский уровень. Магнит притяжения инициатив Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инновациям и стратегическому развитию, а также руководитель программы «Техностартап.Дубна» Виктория Халимендик в своем выступлении сделала акцент на том, что технико-внедренческая зона сегодня является магнитом притяжения предпринимательских инициатив, здесь создана творческая, исследовательская атмосфера, в которой технологические стартапы могут эффективно развиваться. - Сегодня мы собрали здесь предпринимательское сообщество, потому что хотим помогать развитию бизнеса не только наших резидентов, но и предпринимателей со всей Московской области, - подчеркнула Виктория Халимендик. - Уверена, что в дальнейшем мы обязательно будем с вами взаимодействовать. Я была бы рада впоследствии увидеть вас резидентами особой экономической зоны, в нашем сообществе инноваторов и предпринимателей. Актуальные меры поддержки Заместитель директора Регионального центра инжиниринга Московской области Елена Марина отметила, что Техностартап проводится центром «Мой бизнес» Подмосковья в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент России Владимир Путин и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Она рассказала слушателям об актуальных мерах поддержки, которые предоставляет предпринимателям центр «Мой бизнес». Это в том числе разработка плана модернизации и развития производства, когда до 85% от стоимости услуги финансируется за счет бюджета центра «Мой бизнес» (но не более 425 тыс. руб.), инженерно-консультационные услуги - до 85 % от их стоимости также финансируется за счет бюджета центра (не более 340 тыс. руб.). Центр содействует в проведении сертификации продукции, технического аудита, в регистрации товарных знаков и патентов, оказывает иную помощь. Елена Марина пожелала слушателям, чтобы три дня обучения прошли для них максимально продуктивно и познавательно. Что ждут участники? Итак, образовательному интенсиву дан старт. Интересно, что ждут от него участники? - На Техностартап я приехал из подмосковного города Химки, цель - как можно больше узнать об особой экономической зоне, ее резидентах, условиях работы здесь, - говорит генеральный директор Учебно-производственного центра «Унитех» Олег Хачатуров. - Мой стартап находится на начальном этапе, поэтому рассматриваю любые действенные возможности для его реализации. Также хотел бы услышать о новых мерах поддержки бизнеса, пообщаться с коллегами на тему их опыта личностного роста. - Я молодой предприниматель, всего год работаю в Москве парикмахером-колористом и тренером парикмахеров, - делится Яна Васильева. - Для меня важно повысить уровень финансовой грамотности, получить информацию о том, как рационально распределять денежные потоки и поступления. Актуальна тема развития личного бренда, она есть в программе интенсива. И конечно, немаловажный аспект в бизнесе - коммуникации с коллегами, предпринимателями, надеюсь здесь почерпнуть такой опыт. В первый день образовательного интенсива на многие из этих вопросов участники уже получили ответ. На тренингах речь шла о создании инновационной бизнес-модели, формах коммерциализации результатов научных исследований и разработок, а также об оценке их коммерческого потенциала, о коммерциализации результатов НИОКР. Слушателям продемонстрировали упражнения на презентацию себя и своего продукта, упражнения по быстрой самонастройке перед выступлением, обучили другим навыкам. А впереди еще два дня интересной работы, общения, открытий. Светлана ЖУКОВА