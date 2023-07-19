Еще одной точкой маршрута пребывания губернатора А.Ю. Воробьева и полномочного представителя Президента по ЦФО И.О Щеголева стало предприятие «Ядро Фаб Дубна» - резидент Особой экономической зоны «Дубна». Это, как подчеркнул губернатор в ходе визита, единственное в стране предприятие полного цикла по производству печатных плат. - Таких производств в России очень мало, а если говорить про полный цикл, то новое предприятие - единственное в стране, - отметил А.Ю. Воробьев. - Сегодня на площадке уже работают линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа. После полного запуска это будет одно из крупнейших производств по объему продукции такого класса в мире. Как заявил Михаил Мишустин на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге - Россия больше никогда не вернется к модели работы с опорой на импорт иностранных технологий. Речь идет об обеспечении технологического суверенитета. Мы понимаем, что особую роль в решении этой задачи будут играть такие наукограды, как Дубна. Она стала местом притяжения для инженеров, айти-специалистов, и каждый новый успешный проект усиливает этот эффект. Мы готовы помогать нашим разработчикам и вместе реализовывать амбициозные планы. Завод будет запущен уже в конце текущего года. На нем будут делать серверы, системы хранения данных, планшеты и компьютерные платы. Позже наладят производство низкоорбитальных спутников для интернета с высокой скоростью. Говоря об импортозамещении, чем, собственно, и занимается предприятие, И.О. Щеголев отметил, что нам надо думать, как, несмотря ни на какие обстоятельства - внутренние и внешние, жить самостоятельно. И тут более подходит другой термин - «технологический суверенитет». «Это понятие, которое обращено в будущее, - подчеркнул он, - показывает, что у нас есть масса людей с очень хорошими мозгами, с очень хорошими инженерными научными школами. И это предприятие как раз во многом сформировано людьми, у которых есть большой опыт работы в иностранных и российских компаниях. Они умеют работать с кадрами, они умеют подбирать людей. Они, кстати, подобрали очень многих специалистов, которые остались без работы после того, как из-за санкций многие компании ушли из страны. И это еще один большой плюс этого предприятия. И самое главное, что у них есть свои центры разработки, где трудятся молодые активные ребята, которые создают продукцию завтрашнего дня. Это главные впечатления от посещения этого завода». Кстати, предприятие ищет сотрудников, уже создано 311 рабочих мест. До конца года их количество увеличится до 600, а всего планируется около 1000. При таком активном наборе остро встанет и без того актуальный вопрос нехватки жилья. Как подчеркнул губернатор, задача сегодня - стимулировать инвесторов, чтобы они строили современные жилые комплексы. Тем более что предприятие готово за свой счет покупать квартиры, так что обсуждается вариант льготной цены за квадратный метр. Материалы подготовила Анна Сухая Фото пресс-службы губернатора МО