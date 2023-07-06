В Московской области запущена новая услуга по программе «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором Андреем Воробьевым.

Предпринимателям Подмосковья доступно около 200 объектов недвижимости для аренды по ставке 1 рубль в год, объекты можно найти на инвестиционном портале Московской области.

«В Подмосковье запущена новая услуга по программе «Недвижимость за 1 рубль». Заявку можно подать на региональном портале госуслуг, срок которой минимальный - 10 дней. Предприниматели смогут взять в аренду по льготной ставке в 1 рубль помещения, которые находятся в муниципальной собственности. Недвижимость находится в изношенном, а иногда и в аварийном состоянии, соответственно, реконструкцию предприниматели берут на себя - провести капремонт нужно в течение 1,5 лет или реконструкцию за 3 года. Аренда составит 1 рубль за 1 квадратный метр в год. Если же износ объекта составляет менее 80 %, то цена аренды будет рассчитываться исходя из размеров налога на недвижимость - 2,2 % от кадастровой стоимости. Получить недвижимость бизнес сможет за 10 дней», - рассказала заместитель председателя правительства московской области, курирующая имущественный блок, Анна Кротова.

В соответствии с условиями программы срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, а здания - до 15 лет. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженностей по заработной плате и налогам.