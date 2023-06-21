Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев принял участие в работе круглого стола «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси», который прошел в рамках ПМЭФ-2023.

Петербургский международный экономический форум - одно из самых значимых деловых событий в мире. На этот раз в его работе приняли участие представители более 15 стран. Второй день масштабного мероприятия, на котором побывал руководитель ОЭЗ «Дубна», был ознаменован открытием основных панелей, круглых столов, демонстрацией инновационной продукции на многочисленных выставках, подписанием партнерами важных соглашений о сотрудничестве.

В круглом столе «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Беларуси» принимали участие представители правительств, министерств и ведомств обеих стран, Российского союза промышленников и предпринимателей, Белорусской торгово-промышленной палаты, научно-исследовательских центров и территорий развития, губернаторы. Модератором мероприятия стал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В этом году завершается реализация 28 Союзных программ по приоритетным направлениям экономической интеграции России и Беларуси на три года, ведется работа по формированию актуальных направлений на следующий период. На круглом столе обсуждались результаты выполнения поставленных задач и предстоящие планы по Союзному строительству, вопросы импортозамещения, взаимодействия бизнес-сообществ двух стран, того, как укрепляются кооперационные связи предприятий.

Особое внимание участники круглого стола уделили укреплению технологического суверенитета Союзного государства. Важную роль в этом играют и особые экономические зоны, в том числе, одна из первых в России ОЭЗ «Дубна», показатели деятельности которой демонстрируют преимущества таких площадок для бизнеса, способствуют импортозамещению, эффективному росту экономики региона и страны.

Сегодня на подмосковной площадке реализуются две модели деятельности резидентов. Первая - это организация производства на основе собственных технологий, что позволяет создавать уникальные продукты и услуги, быть более гибкими и полноценно управлять процессами производства. Вторая модель - локализация в ОЭЗ производства с использованием готовых технологий на начальном этапе развития предприятий и последующей адаптацией или развитием собственных технологий. По мнению Антона Афанасьева, интересны оба варианта.

- Как ОЭЗ технико-внедренческого типа, мы уже реализовали модель, когда инновационные разработки ведутся у нас, а внедряются в ОЭЗ промышленно-производственного типа и в индустриальных парках на всей территории России, - считает руководитель. - Это можно отметить на примере Корпорации «ПРОМТЕХ», головной офис которой находится в ОЭЗ «Дубна», куда входят конструкторы в количестве 700 специалистов, работающих в НИОКР, а производства собственных изделий и продукции на основе НИОКР размещены на заводах в ОЭЗ «Дубна», ОЭЗ «Ульяновск», городах Казань и Иркутск. Выбор площадок для размещения производств диктуется логистикой, близостью к заказчику, сырью или, что особенно актуально, - к трудовым ресурсам. Именно эта формула может быть востребована при работе с союзными, дружественными государствами-партнерами, в первую очередь с Республикой Беларусь.

Светлана Жукова