ОЭЗ «Дубна» посетила представительная делегация Республики Куба. Цель визита - переговоры с компанией-резидентом «ФАЙЕРНЕТ» о перспективных поставках предприятиям топливно-энергетической отрасли страны оборудования для обеспечения пожарной безопасности.

Компания «ФАЙЕРНЕТ» стала резидентом ОЭЗ «Дубна» полгода назад. На левобережной площадке особой экономической зоны она ведет строительство административно-производственного комплекса общей площадью 1100 кв. метров. После сдачи объекта в эксплуатацию здесь будет налажено производство высокотехнологичного оборудования для обеспечения безопасности: пожарной техники, спасательного оборудования и сопутствующих изделий, которые смогут заместить часть продукции иностранных брендов. Разработку собственных решений в данной сфере сегодня компания ведет на арендованных в ОЭЗ площадях. Общий объем инвестиций в реализацию проекта превысит 80 млн рублей.

В сотрудничестве с компанией и поставках оборудования

«ФАЙЕРНЕТ» для объектов топливно-энергетического комплекса заинтересованы представители государственных компаний Республики Куба. В августе 2022 года на территории Кубы произошел крупнейший в истории государства пожар на нефтебазе Матансас. Кубинское правительство обратилось за помощью к международным экспертам из дружественных стран, имеющим опыт работы в нефтяном секторе. Одной из откликнувшихся компаний стала «ФАЙЕРНЕТ».

Делегацию Кубы в составе семи человек возглавил Торгово-экономический атташе республики Хосе Антонио Тельес Медина. В нее вошли руководители государственных нефтяных, энергетических, строительных, сервисных и проектных компаний. Приглашенными экспертами с российской стороны стали представители Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны МЧС России, специалисты одного из ведущих проектных институтов страны в области энергетики, а также представители ООО «СП-Восток», являющегося учредителем и инвестором проекта дубненского резидента.

На встрече в Конгресс-центре гостей приветствовал заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Егор Круглов. С презентацией продукции компании выступили генеральный директор ООО «ФАЙЕРНЕТ» Олег Антипов и коммерческий директор компании Анастасия Кузнецова. В ходе совещания в обсуждении технических решений приняли участие приглашенные российские эксперты.

Светлана ЖУКОВА