Как сообщил президент Торгово-промышленной палаты Дубны Владимир Николаевич Бобров, на прошедшей неделе совместно с главой города С.А. Куликовым, заместителями главы городской администрации А.А. Степаненко и М.А.Тихомировым удалось ознакомиться с ходом создания нового частного медицинского центра.

Речь идет о здании бывшего ЖКУ на Черной речке, рядом с лесом. Инвестор и генеральный директор строительной компании ознакомил с ходом реконструкции здания, в котором планируется размещение медицинского диагностического центра с отделением дневного стационара, физиотерапии, гастро- и колоноскопии.

Объект находится в высокой стадии готовности и в ближайшие месяцы после окончания работ по реконструкции здания начнется процесс получения необходимой разрешительной документации и лицензирования.

В ходе встречи, как отметил Владимир Николаевич, обсудили вопросы поддержки проекта в части возможности использования объектов недвижимого муниципального имущества, расположенного на прилегающей к зданию территории, для размещения дополнительного высокотехнологичного медицинского оборудования, а также для организации парковки перед зданием.

Глава города Сергей Александрович Куликов подчеркнул, что поддержка предприятий, осуществляющих свою деятельность в сфере социального предпринимательства и здравоохранения, входит в число важнейших направлений деятельности местных органов власти. В многопрофильном медцентре будет около 70 рабочих мест, при подборе персонала приоритет в первую очередь будет отдан специалистам из Дубны.

Подготовила Ольга Шарова

Фото пресс-службы администрации города и ТПП Дубны