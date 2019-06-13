Восемь команд приняли участие во втором конкурсе граффити «Инновации в красках», организованном Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна». И теперь еще восемь рисунков украшают территорию левобережной площадки, напоминая о том, что именно здесь создаются новейшие технологии, за которыми будущее страны. Участники конкурса граффити приступили к работе еще накануне, в субботу, а утром следующего дня, несмотря на то, что столбик термометра поднимался выше 30 градусов, мужественно продолжили воплощать своё представление об «инновациях в красках». - Сложно ли изобразить инновации, технологии? - переспросил хорошо известный дубненцам художник Боб Макар. - На мой взгляд, тема конкурса заставляет размышлять, фантазировать. Здесь главное - твое отношение к миру, меняющемуся буквально на глазах. Я думаю о том, что человек будет делать, когда эти роботы, компьютеры, это «железо» заполнит всё вокруг? Пространство, наши мысли, надеюсь, что не чувства… Свои философские мысли Боб Макар переносит на стену: из груды серого «железа» светлым бело-желтым пятном пробивается ромашка. Художник словно спрашивает - станет ли со временем чудом для нас не робот последнего поколения, а обычный живой цветок? «Инновации в красках» - название, которое привлекло художников к участию еще в первом конкурсе граффити. Среди них были москвичи, представляющие орбитальную студию «Аэрокрас». По мнению художника Алексея Чеснокова и его группы поддержки, тема дает самые широкие возможности для творчества. Свои возможности они продемонстрировали на все сто процентов и заняли в конкурсе первое место. Это была компьютерная история про длительный полет в космос, общение с роботом и встречу с неизведанным. Художники творческого объединения «Colortown» из подмосковной Ивантеевки Артем Благовестов и Александр Смирнов в Дубне впервые, а вот граффити увлекаются более 10 лет. Этот дуэт не раз завоевывал призовые места в других конкурсах. - Еще на стадии эскиза мы решили изобразить андроида и искусственный интеллект, - поясняет рисунок на стене Артем Благовестов. - На заднем фоне шрифты фьюче - будущее, а также иероглифами написано «новые технологии». Китай сегодня является мировым лидером в новых технологиях, но мы их догоним. Современный дизайнерский стиль, смешение поп-арта с элементами геометрической абстракции. Жюри конкурса посчитало, что такая задумка и геометрическая абстракция достойны второго места. Кстати, при критериях оценки работ граффити-художников учитывались не только соответствие теме, но и оригинальность идеи, сложность техники исполнения, а также цветовое решение. На третьем месте Федор Бугаян из г. Домодедово. Его работа запомнилась зрителям именно свой яркостью и необыкновенным, почти 3D объемом. Награждение победителей состоялось в большом конференц-зале Конгресс-центра. Организаторы конкурса пригласили художников к участию в нем уже в следующем 2020 году. ОЭЗ «Дубна» развивается стремительно, строится много новых объектов, а значит, мест для новых фантазий граффити-художников на тему инноваций на этой территории будет много. Светлана ЖУКОВА