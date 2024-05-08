Уже в фойе ДК «Октябрь» чувствуется дух балета - какой-то особенный, утонченный. Юные балеринки, готовясь к выступлению, то и дело пробегают с туго уложенными пучками на головах где-то вдалеке коридоров. Зал полный, балконы практически тоже. Зрители с букетами цветов приготовились вновь окунуться в необыкновенно сказочный мир балета. Да, именно сказочный, потому что на сцене - всеми любимая сказка «Русалочка» в исполнении юных артистов «Балета Дубны» ДШИ «Вдохновение». Пересказывать сюжет постановки известного произведения, изложенного на разных языках мира в самых его разных вариациях, естественно, не буду. Скажу лишь, что передать его юным артистам балета удалось настолько эмоционально ярко и технически четко, что, казалось, время пролетело, как одно мгновение. А так еще хотелось любоваться и наслаждаться грациозными пируэтами, изящными аттитюдами, роскошными гранд батманами… Русалочка, Принцесса, грозная Урсула, а также маленькие рыбки, мотыльки, чаечки - все абсолютно артисты вызвали не просто эстетическое наслаждение у зрителей. Нет - это был полный восторг! Безупречная (во всяком случае для рядового зрителя) техника исполнения, потрясающие костюмы, музыка - они были великолепны и держали внимание зрителя на протяжении всей постановки. Причем, стоит отметить, что премьера «Русалочки» у «Балета Дубны» состоялась еще в прошлом году, но оттого постановка этого года не стала менее яркой и увлекательной. Напротив, было много новых костюмов, декораций, больше отточенности в движениях. Одним словом, браво! Мы же сразу после постановки с большим интересом беседуем с заведующей хореографическим отделением «Балета Дубны» Инессой Алексеевной Зайцевой о самих юных артистах, о постановке в целом, о выпуске нынешнего года и всех тех, кто из года в год создает этот удивительно трогательный и прекрасный балет на сцене… - Инесса Алексеевна, премьера «Русалочки» состоялась в прошлом году, а в этом было вновь решено повторить постановку… - Да, многие интересуются, почему мы повторяем постановки. Ответ очень прост: мы вкладываем в каждую из них очень много сил и времени, поэтому всегда хочется, чтобы эту работу смогли увидеть как можно больше зрителей. Еще одна немаловажная составляющая - второй спектакль всегда интересней, ведь это для нас как работа над ошибками: обязательно продумываем и дорабатываем все нюансы, которые на самом деле на сцене очень многое значат. - На сцене вновь было задействовано очень много артистов. - Это наша традиция - задействовать в спектаклях весь состав хореографического отделения школы, а это около 140 человек - три подготовительные группы и девять классов основного отделения. - Инесса Алексеевна, не могу не спросить о том, кто занимается постановкой спектаклей? - Постановщиками всех наших спектаклей является педагогический состав хореографического отделения. Это наша совместная работа, творчество, если хотите, когда мы собираемся и сочиняем свою сказку на основе литературного произведения. Да, нам приходится подгонять либретто под наши потребности и возможности. К тому же мы не касаемся темы любви между главными героями, это все-таки драматические роли для взрослых артистов. Для наших детей мы используем темы, доступные их возрасту - это история дружбы, взаимопомощи, тема добра и зла. - Костюмы в балете - это отдельная тема. Им традиционно уделяете особое внимание? - Безусловно, костюмы - это очень важная часть постановки, ничуть не менее значимая, чем музыка и, собственно, сама хореография. Сценический костюм - это то, что помогает ребенку перевоплотиться в героя, которого он исполняет, и донести этот образ до зрителя. Рождение и создание костюмов нередко для нас оказывается более сложным процессом, нежели создание самого танца. И иногда костюмы переделываются по нескольку раз с момента появления эскиза и до воплощения готового образа. А вот декорации, которые являются одеждой сцены, мы берем в аренду в профессиональной балетной труппе. Передвижные атрибуты создаем и придумываем сами. Декорации, свет и костюмы - это те элементы, что создают картинку, которую видит зритель, и без них наша сказка не будет такой целостной и красивой. - Все юные артисты, задействованные в постановке, - большие молодцы. Кажется, каждый из них настолько вжился в свою роль, что, не будь именно его героя, постановка не была бы столь яркой и гармоничной. Но все же хочется поговорить о главных героях… - Главные роли в нашем спектакле исполнили: Русалочка - Мария Каманина, Урсула - Анна Соколова, Принцесса - Полина Игнаткова, Рыбка - Мария Трифонова. Выбор ролей - это всегда задача непростая, и скажем честно, что каждый раз мы учим главные партии абсолютно со всеми ученицами старшего класса. И вот уже в процессе кто-то оказывается сильнее технически, кто-то хорошо владеет актерским мастерством. Поэтому именно на репетициях приходит понимание, кто и какой образ может воплотить на сцене. Хочется отметить и самых маленьких наших участников - забавных лягушат, которым всего по четыре года, и это их первый выход на большую сцену! Еще две группы детей пяти - шести и шести - семи лет, задействованные в постановке, уже имеют сценический опыт, но, тем не менее, абсолютно все ждали представление с нетерпением и, конечно же, волнением. - В этом году 12 девочек окончили обучение на хореографическом отделении и получили свидетельства. Их трогательный танец с балетной пачкой в руках - как прощание с балетом, с педагогами, с ребятами. Он растрогал весь зал, заставил зрителя сопереживать и даже плакать… - Выпуск 2024 года действительно очень особенный. За всю мою профессиональную деятельность, а это почти уже 25 лет, впервые два класса дошли до выпуска в неизменном составе - все 12 человек прошли свой путь длиной в 10-12 лет. И этот путь для каждой девочки был трудным и очень своеобразным: кто-то из них великолепно танцевал сольные партии в младшем возрасте, кто-то только в старших классах открылся и смог добиться выдающихся результатов. Но главное - каждая из них преодолела себя, не отступила перед трудностями и поднялась на самую вершину, ведь балет - это именно массовый танец с солистами, и сила его именно в ансамбле. Я хочу назвать каждую нашу выпускницу - это Марья Волкова, Полина Игнаткова, Анна Каманина и Мария Каманина, Анна Оськина, Ксения Перышкина, Варвара Пизик, Анна Соколова, Мария Трифонова, Мария Трубникова, Анастасия Фёдорова и Юлия Шилова. Отдельно хотелось бы отметить выпускницу 2022 года Елизавету Сергееву, которая два года после своего выпуска посещала занятия и стала частью выпускного состава 2024 года. Готовить отдельный танец для выпускников становится хорошей традицией отделения. В этом году родилась идея создать номер в другом танцевальном направлении, причем возникла она неожиданно, а сами девочки очень заинтересовались этим танцем. Конечно, овладеть техникой, полностью противоположной классическому танцу, за такое небольшое время очень сложно, и, тем не менее, классический танец делает танцовщика практически универсальным, дает основу, на которую можно наложить и народные направления, и современную хореографию. И в этом танце получилась действительно некая история расставания, благодаря которой мы постарались вырвать девочек из привычной среды и тем самым открыть в них что-то новое, почувствовать свободу и легкость в неизведанной, новой технике. Думаю, что у нас это получилось. - Инесса Алексеевна, расскажите немного о последних достижениях коллектива. - Этот год стал переломным в выступлении нашего коллектива на конкурсах. Мы впервые за 20 лет получили звания лауреатов первой степени в ансамблях разных возрастов, и это наша общая главная победа - педагогов, детей и родителей. Дипломы лауреатов областных конкурсов из перечня Министерства культуры Московской области - это действительно отличительная черта нашей школы, которая выделяет нас среди огромного количества других коллективов города. Именно на этих конкурсах соревнуются сильнейшие хореографические коллективы, и как раз на этих площадках можно оценить уровень подготовки своих учащихся. И вот тут я не открою большого секрета, если скажу, что у каждого педагога главная цель - это воспитать детей сильнее, чем был ты сам в их возрасте. И вот сейчас, выпуская девочек, я с величайшей гордостью и удовольствием могу сказать: да, мои, наши ученицы - они сильнее меня, они смогли сделать то, что не смогла в свое время я. А это и есть главный результат твоей работы как педагога, когда есть удовольствие и гордость от взятых твоими учениками вершин. Анна Сухая P.S. С 15 апреля по 30 июня идет набор детей в «Балет Дубны» на новый учебный год. Ведется он через систему «Навигатор» дополнительного образования. Так что всех желающих старше четырех лет приглашают присоединиться к дружному коллективу и окунуться в прекрасный мир балета.