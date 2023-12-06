В течение месяца в ДК «Мир» ОИЯИ открыта выставка молодых художников Дубны. Свои работы на ней представили девять независимых молодых художников города, работающих в разных техниках и стилях. Это первое подобное событие в рамках ДК «Мир», открывающее более свободный взгляд на современное искусство.

На выставке вы можете увидеть работы Анастасии Злобиной (автора росписи стен стадиона ОИЯИ и не только), НЕИЗВЕСТНОГО артиста, Евгения Сахно, артиста с псевдонимом РАРАМБСАБ, лИлит, Александра Кишкина, Юры Плюща, Арины Беляевой, Юры Севера. Куратором выставки выступил Олег Любимов, и его работы тоже представлены в экспозиции.

Открытие выставки проходило с музыкальной поддержкой «5 Букв Радио» (диджей сет rfn b2b dieorvoodoo). Далее в ее рамках состоялась чайно-музыкальная камерная вечеринка. На ней представление картин Евгения Сахно сопровождалось музыкальным выступлением Ольги Шотландии - флейтистки, композитора, саунд-дизайнера. Ольга - соавтор и фронт-вумен группы «Мыс Луны». Атмосферу вечера очень тонко дополняла дегустация изысканных чаёв из Китая от «Тинь-Чай» - дубненцев, которые с 2006 года выбирают только качественный экологически чистый чай у проверенных китайских мастеров.

А в пятницу, 8 декабря, в 19:00 завершающим аккордом выставки станет мастер-класс по потоковому рисованию от Евгения Сахно - художника-графика, диджитал предпринимателя, исследователя потоковых состояний. Звучит серьёзно и сложно. А на самом деле это будут два часа творческой игры через рисунок. Не нужно разбираться в живописи или иметь художественные навыки, только вы будете решать, как будут выглядеть линии на бумаге. На мастер-классе важен будет не результат, а процесс - лёгкость, спонтанность, движение.

На мастер-классе участники будут тренировать смелость в проявлениях себя; навык вхождения в состояние потока, вкус к активностям, основанным на теле, а не интеллекте; умение творить из импульса, спонтанности и интуитивности; возможность быть неожиданным для самого себя; навык самотерапии и самопомощи - расслабления, снижения напряжения и стресса, улучшения настроения, концентрации; разжижения привычных стереотипов мышления и телесных паттернов. Помогать им в этом будут музыка, движение и сила группового процесса.

Мастер-класс бесплатный.

Регистрация обязательна по ссылке https://vk.com/seanat.art_dkmir_potok.

Приглашаем в наш мир творчества!