Аншлагом встретили зрители постановку Московского молодежного музыкального театра «НИКА», которая была представлена в Доме культуры «Мир» ОИЯИ в необычном формате «Зал на сцене».

Оперный спектакль для всей семьи «Маленький принц» произвел на публику особое впечатление, так как зрители находились в непосредственной близости к исполнителям, став буквально участниками театрального действия.

«Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери - самая читаемая и самая часто переводимая из всех книг, когда-либо написанных на французском языке. Эта прекрасная, вечная, грустная и светлая философская сказка о чистоте детской души всегда откликается в людских сердцах.

Музыкальное прочтение произведения состоялось по заказу Мариинского театра в 2016 году. Идея создания принадлежит художественному руководителю Академии молодых оперных певцов Ларисе Гергиевой. Музыка композитора Леонида Клиничева очаровывает своим волшебством и завораживающей атмосферой. Из литературного источника в оперу перенесены самые яркие персонажи: капризная Роза, мудрый Лис, властолюбивый Король, коварная Змея, одинокий Фонарщик. Маленький принц живет в каждом из нас - важно его не забыть и всегда быть ему другом.

В новом году «Зал на сцене» предложит зрителям самые разные постановки и жанры, в том числе цикл лекций в рамках музыкальной лаборатории ДК «Мир».

Элеонора ЯМАЛЕЕВА