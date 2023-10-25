Один из старейших творческих коллективов Дворца культуры «Октябрь» - народный Академический хор под управлением лауреата международных конкурсов, автора Гимна Дубны Марины Чайковской отметил своё 50-летие! Как и полагается творческому коллективу - отметил на сцене большим концертом, собрав в зале истинных почитателей своего таланта и своих друзей. С творчеством Академического хора (лауреата международных хоровых конкурсов и фестивалей, лауреата областного конкурса академических хоров им. Закутского, лауреата 5-го международного фестиваля-конкурса духовной музыки «Музыка веры», VI хорового собора в Ростове Великом) в той или иной степени знакомы, пожалуй, все без исключения горожане, ведь редко какое городское мероприятие проходит без участия этого коллектива. Знают его в десятках городов России и даже зарубежья – в Финляндии, Швеции, Чехии, Польше, где в свое время выступал коллектив. Всех городов и сцен не перечислить. Только за последние годы, когда гастрольная деятельность коллективов стала более ограничена, Академический хор стал участником выступлений на самых престижных сценах столицы и Подмосковья, в числе которых Дом-музей им. А Чехова, Музей К. Васильева, Дом русского зарубежья им. А. Солженицына, Арсенал Московского Кремля… Более того, дубненский коллектив стал идейным вдохновителем межзонального фестиваля «Поющее Подмосковье». Фестиваль проходит с 2018 года и объединяет хоровые коллективы Дубны, Лобни, Запрудни, Вербилок, Ивантеевки… Это лишь маленькая часть заслуг Академического хора и точек на карте его творческого маршрута, о которых говорили на юбилейном концерте, проходившем на сцене ДК «Октябрь» в минувшую субботу. Свое начало история Академического хора берет в далёком 1973 году, когда дирижер, педагог по вокалу, музыкант-энтузиаст и необыкновенно талантливая Надежда Александровна Климова на базе ДК «Октябрь» создала хоровой коллектив. Тогда в хоре занимались работники Дубненского машиностроительного завода и МКБ «Радуга». Жизнь хора в то время была неразрывно связана с творческой жизнью этих предприятий, поскольку хористы участвовали в смотрах художественной самодеятельности, которые проводились на ДМЗ и МКБ. Хор выезжал с концертными программами по городам необъятного Советского Союза. В 1988 году хор возглавила выпускница Белорусской государственной консерватории им. В.А. Луначарского Марина Валентиновна Чайковская, которая руководит коллективом по сей день. Праздничный концерт по случаю 50-летнего юбилея хора начался с торжественной церемонии награждения его участников и поздравлений. Глава города М.А. Тихомиров начал свое выступление со слов благодарности в адрес всего коллектива и лично его руководителя Марины Валентиновны Чайковской, поскольку, как сказал Максим Андреевич, академический хор – большой помощник города и неизменный участник всех городских мероприятий, и его выступления украшают все самые значимые городские торжества. - Сегодня мы отмечаем очень красивую и важную дату - 50-летие коллектива, - отметил Максим Андреевич, - и если сравнивать его возраст с возрастом самой Дубны, то можно с полной уверенностью говорить, что Академический хор был одним из тех коллективов, которые шли с городом на разных его этапах развития и прославляли его на самых выдающихся сценах. Примечательно, как отметил глава, что трое вокалистов хора поют в нем со дня основания, то есть полвека. Это Галина Степановна Будкина, Юрий Михайлович Иванов и Владимир Васильевич Обрезчиков. Также отдельных аплодисментов были удостоены концертмейстеры Алла Анатольевна Ковзалова и Марина Николаевна Перебоева. Поздравить юбиляра в этот день пришли целые коллективы - те, с которыми Академический хор связывают годы дружбы и творчества. Это ансамбль русских народных инструментов «Серпантин», женская хоровая капелла «Элегия» (г. Лобня), ансамбль «Фронтовые песни» и детский музыкальный театр «Карамельки», мужской вокальный квартет «Кавалеры», ансамбль академического хора сотрудников МКБ «Радуга», Хор молодежи и студентов и хор «Бельканто». Творческие номера этих коллективов сделали концерт живым и по-настоящему ярким, и хоть концерт и длился положенные два с лишним часа, время пролетело так быстро, а номеров, казалось, было так мало… Без доли лести к юбиляру скажу, что заслушалась и Песенкой Пепиты из оперетты «Вольный ветер» в исполнении лауреата международных вокальных конкурсов Натальи Шурыгиной, и «Серенадой четырёх кавалеров» в исполнении квартета «Кавалеры», и тем самым звучавшим в концертном зале Кремлевского полка произведением «Жди меня» на стихи Константина Симонова в исполнении сводного хора… Большим подарком и сюрпризом стал приезд на юбилейные торжества дочки выдающегося композитора заслуженного деятеля искусств РФ, члена Союза композиторов России Юрия Александровича Дунаева - Анастасии Юрьевны Дунаевой. С композитором (увы, уже ушедшим из жизни) Академический хор связывают большая творческая дружба и блестящая работа. Так, в жизнь были претворены проекты хоровая поэтория на стихи Гавриила Державина «Река времен», а также музыкально-драматический спектакль «Ломоносов - гений российской науки и словесности», за который Марине Валентиновне Чайковской была присуждена стипендия Губернатора Московской области. Концерт, как и вся 50-летняя история Академического хора, заслуживает восторженного «Браво!» и пожелания долгих и славных лет и обязательно не менее ярких страниц в книге жизни этого творческого и талантливого коллектива, которая продолжается. Анна Сухая Фото Юрия Харченко и Вячеслава новожилова