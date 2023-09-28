В эти сентябрьские дни отмечает свой юбилей уважаемый Сергей Викторович Кучеренко - заслуженный работник культуры Московской области, лауреат Премии губернатора Московской области в области культуры и искусства, обладатель Почётной грамоты Московской областной Думы, Почётной грамоты Министерства культуры Московской области за многолетнюю плодотворную творческую деятельность и высокое профессиональное мастерство, человек с общественно активной жизненной позицией. Трудовая деятельность Сергея Викторовича началась в 1979 году после окончания Уральской государственной консерватории им. М.П. Мусоргского по специальности «баян» и квалификации «преподаватель». Переехав в г. Дубну, он начал работать педагогом в музыкальной школе №2. А затем с 1989 по 1996 гг. трудился директором Детской музыкальной школы № 2 г. Дубны. За годы работы в должности директора это музыкальное учреждение было в числе лучших в Московской области. Учащиеся школы неоднократно становились лауреатами и дипломантами фестивалей и конкурсов различного уровня, что говорит о высоком уровне подготовки учащихся и профессионализме преподавателей школы. В 1996 г. Сергей Викторович перешел на работу в отдел культуры Администрации г. Дубны на должность заместителя начальника отдела культуры. В 2000 году был назначен начальником отдела культуры Администрации города. В эти годы его энергия и активные усилия направлялись на решение важных проблем в сфере культуры и дополнительного образования, организацию досуга жителей . Организовывалось много интересных мероприятий, городских праздников, фестивалей, конкурсов всероссийского и областного уровней. На этой должности проявились организаторские способности Сергея Викторовича. В подчинении отдела культуры находилось 15 учреждений культуры и дополнительного образования детей. В 2008 году происходит объединение двух музыкальных школ города в единый коллектив, и Сергей Викторович переходит работать в эту школу. Под его руководством в 2009 г. по результатам областного конкурса «Где рождается искусство» Детская музыкальная школа заняла 1 место среди детских музыкальных школ Московской области. Обладая большими организаторскими способностями, тактом и выдержкой, Сергей Викторович смог создать здоровый психологический климат в коллективе, что позволило каждому работнику раскрыть свой творческий потенциал и индивидуальные способности За высокие результаты и достижения коллектив школы был награжден Знаком губернатора Московской области «Благодарю». С 2015 года Сергей Викторович работает руководителем хора ветеранов «Сударушка» муниципального автономного учреждения города Дубны Московской области «Дворец культуры «Октябрь». Хор ветеранов «Сударушка» был создан ещё в 1977 году. В январе 2022 года хор отметил свой 45-летний юбилей. Сегодня участницы хора - это третий состав, который был собран 10 лет назад. Все эти годы бессменным художественным руководителем творческого коллектива был и остается заслуженный работник культуры Московской области Сергей Викторович Кучеренко. Первый концерт хора состоялся в 1977 году в бывшем профилактории Дубненского машиностроительного завода, на территории современного детского загородного оздоровительного лагеря «Сосновый бор» .Эта дата и стала днем рождения коллектива, в который на тот момент вошли ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла. Коллектив хора «Сударушка» очень много концертирует, является лауреатом и победителем региональных, всероссийских и международных смотров, конкурсов и фестивалей хорового песенного творчества и многие годы является визитной карточкой нашего города. Это очень мобильный, самобытный коллектив, который имеет своё лицо. Хор выступает на всех городских праздничных мероприятиях. Руководитель и участницы хора «Сударушка» молоды сердцем и душой и не перестают удивлять своим неиссякаемым оптимизмом, жизнелюбием. Это зажигает людей, дарит положительные эмоции. Ветераны не только поют и танцуют, но и поражают зрителей своими русскими костюмами и головными уборами, хороводами и переплясами, артистизмом, душевностью и чувством юмора, огоньком и задором в глазах. Репертуар «сударушек» обширен и разнообразен - более 100 произведений. Это песни русские народные, казачьи, шуточные, написанные специально для народных хоров. Зрители получают настоящее удовольствие от соприкосновения с народной песенной, музыкальной культурой, душевной теплоты и отдачи артистов. Каждое выступление хора русской песни «Сударушка» красочное и задорное. Тот, кто любит музыку, песни, конечно, знает С.В. Кучеренко, который постоянно в творческом полёте, стремлении искать что-то новое, творить и двигаться вперед. Он лучший баянист в Московской области, высокий профессионал, позитивный и душевный человек. Где бы ни работал Сергей Викторович, для него характерны инициатива и творчество, готовность помочь людям. Благодарим его за активную деятельность, неравнодушное отношение к людям, к нам, ветеранам, что мы востребованы, за его приветливость и доброжелательность к людям. Сергей Викторович пользуется большим авторитетом среди коллег, коллективов учреждений города Дубны и других городов Подмосковья, среди жителей нашего наукограда. В планах Сергея Викторовича ещё много нового и интересного. Он вкладывает в свою работу столько душевных сил и энтузиазма, что, мы уверены, все его планы сбудутся. От всей души поздравляем уважаемого Сергея Викторовича Кучеренко с юбилеем! Он счастливый человек, потому что вся его жизнь - это любимая музыка и песня. Живите долго, радуйтесь жизни и радуйте всех людей своим талантом и замечательным творчеством. В.П. КАШАТОВА Г.В. ОРЕШНИКОВА