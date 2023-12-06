Как сообщил на днях глава города М.А. Тихомиров, фондом «ДОМ.РФ» принято решение произвести выплату средств дольщикам «Европейского квартала». Глава лично встретился с дубненцами, которые вложились в этот объект. Некоторые из них уже более 10 лет назад. Суммы, подлежащие возврату, рассчитаны с учётом нынешней стоимости жилья.

Людей интересовало, какую именно сумму выплатят каждому, как будет проходить процедура оформления документов. На текущей неделе представители «ДОМ.РФ» начали связываться с дольщиками и индивидуально давать пояснения по всем вопросам.

Как отметил М.А. Тихомиров, поручение президента нашей страны В.В. Путина и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева – закрыть вопрос обманутых дольщиков, должно быть неукоснительно выполнено.

Теперь, когда важное решение принято, задача городской администрации способствовать тому, чтобы до 1 января 2024 года все обманутые дольщики нашего города получили выплаты.