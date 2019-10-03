Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, в целях снижения смертности в дорожно-транспортных происшествиях на более 390 потенциально опасных участках региональных дорог Подмосковья возведут металлические барьерные ограждения

«На территории области до конца года запланировано оборудовать свыше 105 км металлических барьерных ограждений на 392 дорогах регионального значения. Это позволит повысить уровень безопасности на дорогах: предотвратить съезды в кювет и снизить риски возникновения ДТП со смертельным исходом», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объём работ будет выполнен в Пушкине, Орехово - Зуеве, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Кашире на наиболее аварийно - опасных участках дорог: «Братовщина - Ельдигино - ММК - Герасимиха - Рахманово», «Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец», «Орехово - Зуево - Верея - Новониколаевка», «Кашира - Серебряные Пруды - Узловая», «А-104 «Москва - Дмитров – Дубна - Дмитров - МБК».

Комплекс мер по повышению безопасности на дорогах Подмосковья ведётся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, в 2018 году на региональных дорогах было установлено 215 км тросовых и металлических ограждений.