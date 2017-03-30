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Красивую стрижку - деревьям Печать
30.03.2017 10:45

В Дубне началось кронирование деревьев. В этом сезоне планы масштабные, в два раз больше, чем в прошлом. Стрижка требуется примерно сотне лип, кленов и ясеней, которые растут в черте города. 

Погода позволяет провести в этом сезоне массовое кронирование деревьев. Снег растаял, автовышка может подъехать к ним достаточно близко. Ночные морозы и низкая пока температура гарантируют, что липы и клены еще не проснулись после зимы, сокодвижение  не  началось и вреда им от такой стрижки не будет. Их приведут в порядок, сформируют шарообразные кроны, которые выглядят ухоженно.

«Когда мы  несколько лет назад только начинали заниматься кронированием  на проспекте Боголюбова, некоторые горожане воспринимали нашу работу негативно, – вспоминает директор предприятия «Городские парки» Владимир Негей, – говорили, что,  уничтожая ветки, уменьшаем объем кислорода. Теперь все поняли, что деревья после стрижки выглядят красиво».

Кронирование проводится не только из эстетических соображений. Практика показывает, что ветви у лип, например, за год вырастают почти на метр. Если их не стричь, будут мешать проводам.

Работы на проспекте Боголюбова уже завершаются. Около 30 лип и ясеней  подстрижены. На очереди   еще  десять  улиц Дубны, расположенных  в разных частях города. Всего около сотни деревьев.

Ольга ГРИГОРЬЕВА
 

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