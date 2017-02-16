Дубненским центром занятости населения при содействии городской администрации на базе колледжа университета «Дубна» проведена традиционная ежегодная специализированная ярмарка вакансий и учебных мест для старшеклассников «Фестиваль профессий», посвященная Празднику труда. В ярмарке приняли участие более 300 учащихся 9, 10, 11-х классов в сопровождении классных руководителей, многие подростки пришли вместе с родителями. В «Фестивале профессий» также приняли участие старшеклассники из Вербилок и Кимр. Торжественно открыл «Фестиваль профессий» и.о. заместителя руководителя администрации города Дубны Алексей Александрович Степаненко Александрович, отметив, что цель ярмарки вакансий и учебных мест – оказание содействия старшеклассникам в профессиональном самоопределении и в выборе образовательного учреждения. Он рассказал о перспективах рынка труда, в том числе предприятий промышленного комплекса и Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна», о возможностях трудоустройства по окончании обучения в учебных заведениях высшего и среднего профессионального звена. Но для того, чтобы попасть в ряды студентов, нынешние старшеклассники должны хорошо учиться и сделать правильный выбор своего профессионального пути. Участниками ярмарки вакансий и учебных мест стали 16 организаций, в том числе 15 учебных заведений, из них высшего звена – 4, среднего – 10 и дополнительного профессионального образования – 1. Дубну представляли: ГБОУ СПО «Московский областной аграрно-технологический техникум», колледж государственного университета «Дубна», ГБОУ ВПО МО «Международный университет природы, общества и человека «Дубна», учебный центр «ПРОФИ»; В ярмарке вакансий также участвовали: ГБОУ СПО МО «Дмитровское медицинское училище» (г. Дмитров); Российский государственный аграрный университет МСХА им. К.А. Тимирязева, Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина, ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (г. Москва); Российский университет кооперации (г. Мытищи); филиал Высшей школы народных искусств (г. Сергиев Посад); ГБОУ СПО МО «Училище декоративно-прикладного искусства и народного промысла (техникум ДПИ и НП)» (г. Талдом); филиал Дмитровского индустриально-промышленного техникума (п.г.т. Запрудня); ГБОУ СПО ТО «Кимрский медицинский колледж» (г. Кимры); филиал Московского энергетического института – ГБОУ ВПО «Конаковский энергетический колледж» (г. Конаково). Участником ярмарка также стало ООО «Научно-технологический испытательный центр «АпАТэК «Дубна» (НТИЦ «АпАТэК «Дубна»). Учебные заведения представили свои презентации в холле колледжа университета «Дубна», а некоторые из них и в актовом зале, где рассказали о своих учебных заведениях, о факультетах и кафедрах, о профессиях (специальностях), по которым ведется обучение, об условиях поступления, проживания и питания, а также о тех или иных возможностях трудоустройства по окончании обучения. Исполнительный директор НТИЦ «АпАТэК «Дубна» Юрий Георгиевич Кленин, представил презентацию своего предприятия, рассказав о производственной деятельности по изготовлению продукции из композитных материалов, начиная от пролетов мостов, пешеходных переходов и заканчивая антивандальными сиденьями в электричках. Презентация сопровождалась демонстрацией слайдов о перспективах развития предприятия, а также о возможностях трудоустройства не только по инженерно-техническим, но и по рабочим профессиям. Он напутствовал школьников, рассказав о важности получения хороших знаний, необходимых для поступления в то или иное учебное заведение, о правильности выбора профессии, для чего и проводятся такие мероприятия, как дубненская ярмарка вакансий и учебных мест под звучным названием «Фестиваль профессий». На ярмарке можно было получить консультации не только у представителей учебных заведений, но и у специалистов Центра занятости населения, в том числе о вакансиях, а также о возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. В одном из учебных классов колледжа Центром занятости населения было организовано профессиональное тестирование для старшеклассников. Специалистом (психологом) ЦЗН протестировано 88 человек. Старшеклассники, желающие ознакомиться с колледжем университета «Дубна», приняли участие в экскурсии по производственным мастерским, где обучают ремеслу токарей и фрезеровщиков, электриков, им показали станки с числовым программным управлением, на которых в перспективе будут обучать операторов данных станков. Н.Ю. Попова, заместитель директора ЦЗН, модератор «Фестиваля профессий»