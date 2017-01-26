Глава Дубны Вячеслав Мухин пообщался с ветеранами-активистами и ответил на волнующие их вопросы. Вячеслав Борисович отметил, что ветераны являются примером того, как нужно жить активно и полноценно: «Я считаю, что ветеранская организация Дубны – лучшая в Подмосковье, она транслирует свой опыт на другие города и районы области. Здесь генерируются интересные идеи и решаются поставленные задачи. Активности ветеранов можно только позавидовать. Председатель Совета ветеранов Вячеслав Трофимов сумел так организовать работу, что все проблемы решаются быстро и конструктивно». Говоря о финансировании, глава города отметил, что, к сожалению, расходы снижаются по всем бюджетным подразделениям. Но даже в тяжелый финансовый год город продолжал активно жить, работали градообразующие предприятия, развивалась особая экономическая зона, был дан старт строительству мега-сайенс проекта NICA, а начало строительства моста через Волгу стало одним из самых значимых событий минувшего года. Ветераны подняли вопрос об улучшении внешнего вида города, в частности, состоянии павильонов на автобусных остановках, многие из которых пестрят надписями и стоят с разбитыми стеклопакетами. В противовес этому явлению привели замечательный пример – художественно расписанные электрические подстанции в городе. Глава города согласился, что проблема есть и она перекликается с первостепенной проблемой – воспитанием подрастающего поколения, которую, несомненно, нужно решать. Вячеслав Борисович рассказал, что стеклопакеты на сегодняшний день вынуждены заменять ажурной решеткой, которая не защищает от ветра, а надписи на домах и автобусных павильонах в условиях зимы убирать сложно, поэтому решение этой проблемы – вопрос времени. Нина Григорьевна Дьчкова обратилась за помощью от имени членов Совета ветеранов левобережья, которые ухаживают за могилами девяти погибших при исполнении воинского долга солдат, а также генерала-лейтенанта Терентьева. Возникла проблема, которую не могут решить службы, в которые обращались неоднократно – расположенное рядом огромное старое дерево грозит в любой момент обрушиться и повредить захоронения и металлическую ограду, установленную с помощью ГосМКБ «Радуга». Нет возможности доставить спецтехнику до нужного места. Глава города рассказал, что с 1 января в городе изменилась структура управления кладбищами и захоронениями, создано Муниципальное казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела города Дубны Московской области», возглавил которое Александр Судас, и пообещал вместе найти пути решения. Вячеслав Борисович разъяснил ветеранам ситуацию, возникшую с тоннелем: «В течение многих десятилетий за ремонт и эксплуатацию этого участка дороги отвечал «Канал имени Москвы», а в прошлом году отказался это делать по причине, что дорога им не принадлежит. Но на балансе города этого участка дороги тоже нет, поэтому тратить бюджетные средства города мы не имеем права. Обратились в суд. Если он определит дорогу собственностью города, ремонт будет сразу проведен, а пока по возможности поддерживаем дорожное покрытие. К сожалению, время затягивается, суд должен был состояться 19 января, но его перенесли на март». Вновь звучали наболевшие вопросы по оказанию медицинской помощи больным не в родном городе, а в отдаленных специализированных клиниках Подмосковья, куда везут горожан с инсультами, инфарктами, а также после автомобильных катастроф. Вячеслав Борисович заверил, что проблема решится после окончания строительства нового корпуса Дубненской горбольницы, где будет установлено все необходимое медицинское оборудование. Сейчас проект находится на стадии перепроектирования согласно измененным федеральным нормам. После этого примерно в мае-июне будет объявлен аукцион на застройку. Строительство корпуса, которое ведется с 2007 года, должно завершиться в 2018 году. В завершение встречи Вячеслав Борисович пригласил всех горожан 2 марта на отчет главы города, где будут подведены итоги работы за 2016 год. Евгения ШТАЙН