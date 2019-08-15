10 августа футбольная команда мальчиков 2007 г.р. под руководством Смирнова А.С. (спортивная школа «Дубна») участвовала в турнире в честь Дня физкультурника, который проходил в Дмитрове. На турнир также приехали юные спортсмены из Дмитрова, Ногинска и Талдома.

Дубненские ребята провели в групповом этапе две игры: СШ «Дубна» - ФК «Дмитров-08», (счет 0:1); СШ «Дубна» - ФК «Знамя» (счет 2:1), М. Садилов оформил дубль. В полуфинале дубненцы встретились с командой ФК «Дмитров-07». В ходе очень упорной и напряженной борьбы нашему капитану И. Шимону удалось забить первый мяч, а затем все тот же неутомимый М. Садилов красивым и сильным дальним ударом в верхнюю «девятку» ставит точку в этой игре. Победа ребят из Дубны со счетом 2:0.

Финал: СШ «Дубна» - ФК «Дмитров-08». Под конец матча мяч отлично ложится на ногу нашему капитану И. Шимону и точным ударом он отправляет его в ворота. Казалось бы, золотые медали уже замаячили перед нашими парнями, но досадный штрафной удар, а затем и пенальти в наши ворота на последних секундах свел матч к ничьей. В итоге счет 1:1. В серии пенальти футбольная фортуна благоволила ребятам ФК «Дмитров-08».

Наша команда завоевала очередные серебряные медали. М. Садилов признан лучшим игроком турнира.