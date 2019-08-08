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Юбилейный теннисный турнир Печать
08.08.2019 00:00

Два дня на кортах Объединенного института ядерных исследований проходил Международный теннисный турнир, посвященный памяти членов-корреспондентов РАН, лауреатов государственных премий братьев Венедикта и Бориса Джелеповых. Турнир на этот раз юбилейный – проходил он уже в двадцатый раз.

Торжественное открытие состоялось в субботу, 3 августа. Заложенную в 2000-м году по инициативе сына Бориса Сергеевича Джелепова – Игоря Борисовича Джелепова, профессора, мастера спорта СССР, вице-президента Федерации тенниса Северо-Западного региона России теннисную традицию, все эти годы поддерживает Объединенный институт ядерных исследований. О том, чем дубненцам запомнился юбилейный джелеповский турнир, а также кто стал его победителем – читайте в следующем номере газеты «Встреча».

Анна Сухая. Фото Лидии Демьяненко
  		 
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