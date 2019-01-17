Во Дворце спорта «Радуга» накануне Нового года состоялся бал спортсменов, на котором чествовали дубненцев, добившихся в 2018 году лучших спортивных результатов, а также тренеров и спортивных педагогов, меценатов, благодаря поддержке которых стало возможным проведение ряда соревнований на спортивных площадках нашего города и организация поездок спортсменов на соседние территории.

В таком торжественном формате награждение спортсменов проходило впервые. Непривычно было видеть ребят, обычно предстающих перед зрителями и болельщиками в спортивной экипировке, в вечерних платьях и костюмах. Такой дресс-код придал мероприятию особенную торжественность и праздничность. Приветствуя гостей праздника, глава города Максим Николаевич Данилов отметил, что Бал спортсменов отныне станет традиционным, и поблагодарил всех ребят и их тренеров за высокое спортивное мастерство и сотни победных кубков и медалей, существенно пополнивших в минувшем году копилку спортивных достижений нашего наукограда.

Так, по результатам конкурса на звание «Лучший спортсмен года города Дубны» победителем стал Заур Азизов (борьба самбо), второе место в номинации у Александра Тарасова (практическая стрельба), третье – у Данилы Соболева (плавание).

Лучшей спортсменкой года в одноименной номинации названа Валентина Щербакова (триатлон), второй стала Юлия Удовиченко (воднолыжный спорт), «серебро» в номинации – у Елизаветы Беляковой (настольный теннис). Лучшей командой признана команда юношей по футболу 2004-2005 г.р., лауреатами второй и третьей степени соответственно стали команда девушек по волейболу 2005 г.р. и женская сборная города по волейболу.

Николай Николаевич Малышев (борьба самбо) получил награду как лучший тренер. Лучшими также названы Игорь Евгеньевич Березуцкий (плавание) и Игорь Николаевич Мухитов(воднолыжный спорт).

В номинации «Открытие года» отмечены Милена Веселова (плавание), Денис Симакин (волейбол) и Станислав Закомалдин (волейбол). Награду из рук главы города как лучший спортивный организатор получил корреспондент газеты «Вести Дубны» Игорь Олегович Немучинский. Победителей чествовали и среди ветеранов спорта. Лучшим, по мнению организаторов мероприятия, стал Дмитрий Бычков (плавание), лауреатами стали Михаил Матин (тяжелая атлетика) и Оксана Панкратова (волейбол). Особенно приятно поздравить дубненских спортсменов, одержавших победу в номинации «Преодоление» - это Святослав Александров и Дмитрий Шишаев (оба - КСИ «Развитие»).

Самой спортивной семьей признана семья Щербаковых – спортивные родители Максим и Наталья воспитали не менее увлеченных спортом детей – Валентину и Валерия, ежегодно прославляющих Дубну на различного уровня соревнованиях.

Лучшим преподавателем физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях стала инструктор по физической культуре ДОУ №11 «Созвездие» Ольга Николаевна Фролова, в образовательных учреждениях - учитель физического воспитания школы №9 Алла Сергеевна Виноградова.

Отдельные слова благодарности глава города адресовал предприятиям, которые внесли весомую лепту в организацию спортивных мероприятий и обу-стройство спортивных объектов города. Так, в номинации «Благотворитель» отмечены: АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка» (генеральный директор В.Н. Трусов), Объединенный институт ядерных исследований (директор В.А. Матвеев) и АО «НПО «Криптен».

Были отмечены также дубненцы, успешно сдавшие в минувшем году нормативы ГТО, им были вручены значки. Чествовали коллективы и предприятия, принимавшие участие в городской спартакиаде и занявшие призовые места. Так, третье место среди предприятий города заняла команда Дворца спорта «Радуга», «серебро» у сборной ГосМКБ «Радуга», а победный кубок завоевала команда Объединенного института ядерных исследований.

Третье место среди учебных заведений у команды Московского областного Аграрно-технологического техникума «Дубна», второе – у сборной колледжа университета «Дубна». Победителем признана команда дубненского университета.

Перечислить всех, кого чествовали на праздничном вечере, в рамках газетного материала непросто. Но таких – спортивных, сильных духом и нацеленных на победы, в нашем городе с каждым годом все больше. Отрадно и то, что ежегодно для них – профессиональных спортсменов и просто любителей физической культуры - удается обновлять спортивные объекты и открывать новые, что позволяет увлечь занятиями разными видами спорта еще больше наших горожан.

Анна Сухая. Фото автора