Более полутора сотен спортсменов приняли участие в завершившемся на днях в Серпухове Первенстве России по боевому самбо среди юниоров «Русский Медведь». География спортсменов и представленных ими спортивных школ – от Красноярска, Улан-­Удэ и Дагестана до Новосибирска и Калининграда – всего из восемнадцати субъектов страны. Сильнейшими спортсменами был представлен на чемпионате столичный регион.

Открыл торжественную церемонию по случаю начала соревнований президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев. Он поблагодарил всех организаторов состязаний за вклад в развитие самбо и отметил высокий уровень подготовки к чемпионату в Серпухове, который впервые стал площадкой для его проведения.

Участие в чемпионате принял и спортсмен из нашего города ­ воспитанник отделения самбо мастер спорта Вадим Поддубняк. Тренирует самбиста мастер спорта СССР по самбо и дзюдо, судья международного класса Николай Николаевич Малышев. В упорной борьбе дубненский спортсмен в весовой категории до 62 килограммов завоевал титул вице­чемпиона России. Уверены, что впереди у юного самбиста – новые победы и спортивные достижения на соревнованиях как российского, так и мирового уровней.

Анна Французова