Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Равнение на комфорт и современные стандарты Печать
14.06.2018 00:00

Третий этап широкомасштабной реконструкции стадиона «Наука», стартовавшей три года назад, завершился торжественным открытием обновленных объектов спортивной инфраструктуры ОИЯИ.

 

Открытие состоялось 5 июня, в спортзале стадиона почетных участников церемонии, среди которых были первые лица Объединенного института и города, показательными выступлениями встретили юные гимнастки и баскетболисты.

Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев отметил заинтересованность Института и города в талантливых молодых людях. «Это элита, ­ уточнил он, ­ и она должна жить полной жизнью, для которой молодому человеку нужно быть здоровым, чтобы смотреть на жизнь с оптимизмом, а для этого необходимо вести здоровый образ жизни. Поэтому наш долг ­ сделать все возможное, чтобы молодежь могла заниматься спортом, дышать свежим воздухом и, главное, смотреть с надеждой вперед. Я горжусь, что мы все вместе смогли что­то сделать для молодежи, для города».

Руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов подчеркнул, что реконструкция стадиона «Наука» продолжается, и дирекция Института уделяет повышенное внимание развитию спорта, спортивной инфраструктуры.

Наша газета осенью прошлого года довольно подробно рассказала, что было сделано на первых двух этапах реконструкции. Напомним: были воссозданы два футбольных поля  ­  с искусственным и натуральным покрытием, универсальная спортивная площадка, капитально отремонтирован спортивный зал, освещение.

­ Третий этап, ­ поделился Андрей Тамонов, ­ завершился введением в эксплуатацию профессиональной беговой дорожки, которая на сегодня лучшая в городе. Она предназначена для тренировок профессиональных легкоатлетов, ее можно эксплуатировать в профессиональной легкоатлетической обуви  ­  в «шиповках». Это особенность, которой на других городских дорожках нет. Там для покрытия использована обычная резина, у нас она специализированная. Мы приглашаем всех легкоатлетов города испробовать ее в деле.

На открытии беговой дорожки, кстати, руководство во главе с директором ОИЯИ Виктором Матвеевым, главой города Максимом Даниловым и председателем городского совета депутатов Сергеем Куликовым пробежали по ней метров 50. Опробовали и похвалили: бежится по ней легко и очень комфортно, покрытие амортизирует, не нагружает суставы, ­ рассказал Андрей Владимирович.

Председатель горсовета Сергей Куликов, обозначая свои впечатления после церемонии открытия и пробежки, признался: «Ощущения самые позитивные и от беговой дорожки, и от других обновленных спортивных объектов. Понятно, что подобные объекты, которые способствуют развитию спорта и здоровому образу жизни дубненцев, открываются не так часто».

Еще одна структура получила официальную путевку в жизнь на стадионе «Наука»: впервые в истории ОИЯИ  введен в действие велопрокат. Тут, как сказал Андрей Тамонов, ориентир на опыт зарубежных коллег, другие крупные научные центры. Участники конференций, школ, молодые ученые могут использовать велосипед как средство передвижения и по площадкам Института, и по территории города.

­ В первую очередь мы ориентируемся на сотрудников ОИЯИ, но при этом  прокат будет работать для жителей и гостей города, то есть он не будет закрытым. Сегодня у нас 30 велосипедов  ­  мужских и женских, разного размера и типа, шоссейных, горных и других. Мы попытались предоставить достаточно широкий спектр, для того чтобы каждый мог найти себе велосипед и по размеру, и по назначению.

Работать велопрокат будет в будние дни с 9 утра до 18 вечера в помещении бывшего веломагазина у центральных ворот стадиона. Стоимость проката ­ 150 рублей час (это ниже, чем в других местах), дальше в зависимости от времени включаются различные скидки. Все велосипеды под брендом ОИЯИ  имеют соответствующую надпись, выполнены в одном цвете, ­ уточнил А.В.Тамонов.

Третий объект, участвующий в торжественном открытии, ­  это спортивный корпус стадиона, в котором завершился капитальный ремонт всех общественных пространств  ­  пола, коридоров, туалетов. Все сейчас приведено к современным стандартам. Сделано достаточно качественно и с точки зрения эстетики, и с точки зрения удобства.

­ Но реконструкция стадиона на этом не завершается, она будет продолжаться не один год, всегда будут находиться новые идеи, более того, к тому времени, когда мы все приведем к современному состоянию, придется что­то обновлять, ­ подытожил руководитель УСИ ОИЯИ.

Татьяна КРЮКОВА
  		 
< Июня 2018 >
П В С Ч П С В
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо