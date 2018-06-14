Третий этап широкомасштабной реконструкции стадиона «Наука», стартовавшей три года назад, завершился торжественным открытием обновленных объектов спортивной инфраструктуры ОИЯИ. Открытие состоялось 5 июня, в спортзале стадиона почетных участников церемонии, среди которых были первые лица Объединенного института и города, показательными выступлениями встретили юные гимнастки и баскетболисты. Директор ОИЯИ академик Виктор Матвеев отметил заинтересованность Института и города в талантливых молодых людях. «Это элита, ­ уточнил он, ­ и она должна жить полной жизнью, для которой молодому человеку нужно быть здоровым, чтобы смотреть на жизнь с оптимизмом, а для этого необходимо вести здоровый образ жизни. Поэтому наш долг ­ сделать все возможное, чтобы молодежь могла заниматься спортом, дышать свежим воздухом и, главное, смотреть с надеждой вперед. Я горжусь, что мы все вместе смогли что­то сделать для молодежи, для города». Руководитель Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов подчеркнул, что реконструкция стадиона «Наука» продолжается, и дирекция Института уделяет повышенное внимание развитию спорта, спортивной инфраструктуры. Наша газета осенью прошлого года довольно подробно рассказала, что было сделано на первых двух этапах реконструкции. Напомним: были воссозданы два футбольных поля ­ с искусственным и натуральным покрытием, универсальная спортивная площадка, капитально отремонтирован спортивный зал, освещение. ­ Третий этап, ­ поделился Андрей Тамонов, ­ завершился введением в эксплуатацию профессиональной беговой дорожки, которая на сегодня лучшая в городе. Она предназначена для тренировок профессиональных легкоатлетов, ее можно эксплуатировать в профессиональной легкоатлетической обуви ­ в «шиповках». Это особенность, которой на других городских дорожках нет. Там для покрытия использована обычная резина, у нас она специализированная. Мы приглашаем всех легкоатлетов города испробовать ее в деле. На открытии беговой дорожки, кстати, руководство во главе с директором ОИЯИ Виктором Матвеевым, главой города Максимом Даниловым и председателем городского совета депутатов Сергеем Куликовым пробежали по ней метров 50. Опробовали и похвалили: бежится по ней легко и очень комфортно, покрытие амортизирует, не нагружает суставы, ­ рассказал Андрей Владимирович. Председатель горсовета Сергей Куликов, обозначая свои впечатления после церемонии открытия и пробежки, признался: «Ощущения самые позитивные и от беговой дорожки, и от других обновленных спортивных объектов. Понятно, что подобные объекты, которые способствуют развитию спорта и здоровому образу жизни дубненцев, открываются не так часто». Еще одна структура получила официальную путевку в жизнь на стадионе «Наука»: впервые в истории ОИЯИ введен в действие велопрокат. Тут, как сказал Андрей Тамонов, ориентир на опыт зарубежных коллег, другие крупные научные центры. Участники конференций, школ, молодые ученые могут использовать велосипед как средство передвижения и по площадкам Института, и по территории города. ­ В первую очередь мы ориентируемся на сотрудников ОИЯИ, но при этом прокат будет работать для жителей и гостей города, то есть он не будет закрытым. Сегодня у нас 30 велосипедов ­ мужских и женских, разного размера и типа, шоссейных, горных и других. Мы попытались предоставить достаточно широкий спектр, для того чтобы каждый мог найти себе велосипед и по размеру, и по назначению. Работать велопрокат будет в будние дни с 9 утра до 18 вечера в помещении бывшего веломагазина у центральных ворот стадиона. Стоимость проката ­ 150 рублей час (это ниже, чем в других местах), дальше в зависимости от времени включаются различные скидки. Все велосипеды под брендом ОИЯИ имеют соответствующую надпись, выполнены в одном цвете, ­ уточнил А.В.Тамонов. Третий объект, участвующий в торжественном открытии, ­ это спортивный корпус стадиона, в котором завершился капитальный ремонт всех общественных пространств ­ пола, коридоров, туалетов. Все сейчас приведено к современным стандартам. Сделано достаточно качественно и с точки зрения эстетики, и с точки зрения удобства. ­ Но реконструкция стадиона на этом не завершается, она будет продолжаться не один год, всегда будут находиться новые идеи, более того, к тому времени, когда мы все приведем к современному состоянию, придется что­то обновлять, ­ подытожил руководитель УСИ ОИЯИ. Татьяна КРЮКОВА