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Весомый результат Печать
22.03.2018 00:00

В  начале марта  в легендарном городе воинской славы Ржеве состоялся открытый чемпионат по пауэрлифтингу,  посвященный 75-­летней годовщине освобождения города от  немецко-­фашистских   захватчиков. Соревнования отличались    относительно  небольшим    составом участников,    которых   тепло приветствовали   многочисленные  зрители.

Спортсменка от принимающей стороны   Виктория Иванова  в свои 13 лет  показала замечательный    результат     в  жиме лежа  ­ 57.5 кг  при собственном весе чуть более 50 килограммов.

Дубну  на соревнованиях представляли  спортсмены  клуба «100  пудофф».   Среди  мастеров  Екатерина  Погула  улучшила  свои результаты и выполнила   все  9 подходов:  присед  ­ 82.5 кг, жим ­  40 кг,   тяга  становая ­  82.5 кг  с общей   суммой  троеборья  205 кг   в весовой категории до 67.5 кг.  В  категории  до  56 килограммов    лучший  результат у Жанны Афанасьевой: присед ­  82.5 кг,   жим ­ 45  кг,  тяга ­ 102.5 кг.  Этим спортсменкам  принадлежат  первые места в своих в категориях  и возрастных группах.

Порадовал наш земляк  ­ мастер спорта международного класса  по  тяжелой   атлетике  А.Н.Цветков.   В  новой для себя возрастной группе (60 ­ 64 года)  в классическом пауэрлифтинге Александр установил восемь(!)  мировых рекордов по версии  WPC   в   весовой категории до 100  кг:   присед  ­ 225  кг,  жим  ­ 110 кг,  тяга  ­ 230  кг. Таким образом, в общей сумме Александр Цветков набрал  565  кг.   Ранее рекорды  принадлежали спортсмену из Финляндии Maatta Vilho  (присед – 180,   жим ­  125,  тяга  ­ 210 кг;  сумма  ­ 515 кг).   А в софт­экипировке   в  жиме  лежа дубненский тяжелоатлет  установил личный рекорд ­  172.5 кг!

С 14 по 15 апреля состоится традиционный турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек  2003 года рождения и младше, посвященный  73­й годовщине  Победы  в Великой Отечественной войне.   Соревнования будут проводиться на базе  клуба  «100  пудофф».  Начало ­ в 11:00.   Турнир станет   ярким зрелищным спортивным действом.   На сегодняшний день   заявки на участие прислали   65 спортсменов  из  12 клубов  Московской,  Калужской,  Владимирской,  Тверской областей,  а  также города Москвы.  Приглашаем  зрителей и любителей тяжелой атлетики поддержать наших мастеров и,  конечно же,     получить   незабываемые впечатления от классных выступлений  известных и  начинающих тяжелоатлетов.

А.А.Герасимов

 
  		 
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