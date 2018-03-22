В начале марта в легендарном городе воинской славы Ржеве состоялся открытый чемпионат по пауэрлифтингу, посвященный 75-­летней годовщине освобождения города от немецко-­фашистских захватчиков. Соревнования отличались относительно небольшим составом участников, которых тепло приветствовали многочисленные зрители.

Спортсменка от принимающей стороны Виктория Иванова в свои 13 лет показала замечательный результат в жиме лежа ­ 57.5 кг при собственном весе чуть более 50 килограммов.

Дубну на соревнованиях представляли спортсмены клуба «100 пудофф». Среди мастеров Екатерина Погула улучшила свои результаты и выполнила все 9 подходов: присед ­ 82.5 кг, жим ­ 40 кг, тяга становая ­ 82.5 кг с общей суммой троеборья 205 кг в весовой категории до 67.5 кг. В категории до 56 килограммов лучший результат у Жанны Афанасьевой: присед ­ 82.5 кг, жим ­ 45 кг, тяга ­ 102.5 кг. Этим спортсменкам принадлежат первые места в своих в категориях и возрастных группах.

Порадовал наш земляк ­ мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике А.Н.Цветков. В новой для себя возрастной группе (60 ­ 64 года) в классическом пауэрлифтинге Александр установил восемь(!) мировых рекордов по версии WPC в весовой категории до 100 кг: присед ­ 225 кг, жим ­ 110 кг, тяга ­ 230 кг. Таким образом, в общей сумме Александр Цветков набрал 565 кг. Ранее рекорды принадлежали спортсмену из Финляндии Maatta Vilho (присед – 180, жим ­ 125, тяга ­ 210 кг; сумма ­ 515 кг). А в софт­экипировке в жиме лежа дубненский тяжелоатлет установил личный рекорд ­ 172.5 кг!

С 14 по 15 апреля состоится традиционный турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше, посвященный 73­й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования будут проводиться на базе клуба «100 пудофф». Начало ­ в 11:00. Турнир станет ярким зрелищным спортивным действом. На сегодняшний день заявки на участие прислали 65 спортсменов из 12 клубов Московской, Калужской, Владимирской, Тверской областей, а также города Москвы. Приглашаем зрителей и любителей тяжелой атлетики поддержать наших мастеров и, конечно же, получить незабываемые впечатления от классных выступлений известных и начинающих тяжелоатлетов.

А.А.Герасимов