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В начале марта в легендарном городе воинской славы Ржеве состоялся открытый чемпионат по пауэрлифтингу, посвященный 75-летней годовщине освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Соревнования отличались относительно небольшим составом участников, которых тепло приветствовали многочисленные зрители.
Спортсменка от принимающей стороны Виктория Иванова в свои 13 лет показала замечательный результат в жиме лежа 57.5 кг при собственном весе чуть более 50 килограммов.
Дубну на соревнованиях представляли спортсмены клуба «100 пудофф». Среди мастеров Екатерина Погула улучшила свои результаты и выполнила все 9 подходов: присед 82.5 кг, жим 40 кг, тяга становая 82.5 кг с общей суммой троеборья 205 кг в весовой категории до 67.5 кг. В категории до 56 килограммов лучший результат у Жанны Афанасьевой: присед 82.5 кг, жим 45 кг, тяга 102.5 кг. Этим спортсменкам принадлежат первые места в своих в категориях и возрастных группах.
Порадовал наш земляк мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике А.Н.Цветков. В новой для себя возрастной группе (60 64 года) в классическом пауэрлифтинге Александр установил восемь(!) мировых рекордов по версии WPC в весовой категории до 100 кг: присед 225 кг, жим 110 кг, тяга 230 кг. Таким образом, в общей сумме Александр Цветков набрал 565 кг. Ранее рекорды принадлежали спортсмену из Финляндии Maatta Vilho (присед – 180, жим 125, тяга 210 кг; сумма 515 кг). А в софтэкипировке в жиме лежа дубненский тяжелоатлет установил личный рекорд 172.5 кг!
С 14 по 15 апреля состоится традиционный турнир по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 2003 года рождения и младше, посвященный 73й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования будут проводиться на базе клуба «100 пудофф». Начало в 11:00. Турнир станет ярким зрелищным спортивным действом. На сегодняшний день заявки на участие прислали 65 спортсменов из 12 клубов Московской, Калужской, Владимирской, Тверской областей, а также города Москвы. Приглашаем зрителей и любителей тяжелой атлетики поддержать наших мастеров и, конечно же, получить незабываемые впечатления от классных выступлений известных и начинающих тяжелоатлетов.
А.А.Герасимов