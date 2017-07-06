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Победы в состязаниях тяжелоатлетов Печать
06.07.2017 08:40

С  23 по 25 июня в старинном Русском городе Суздаль прошел очередной  лично-командный кубок России по пауэрлифтингу по версии СПР. В командном зачете почетное пятое место заняла дружная команда «100 пудофф» из Дубны, обойдя известную команду «Белкин  power team». Чемпионами кубка стала команда «Воины света».

В личном зачете Дубну представляли: Александра Артемьева (до 60 кг), у нее 1 место в силовом двоеборье (жим лежа, тяга становая); среди ветеранов равной не было Екатерине Погула – она выступала в троеборье в бинтах.  Шарапов Игорь уверенно одержал победу в категории до 125 кг, набрав 730 кг в сумме троеборья. Александр Цветков выступал только в жиме в совт-экипировке (выступить в троеборье не позволила травма). У него 150 кг и первое место в возрастной  группе 60 лет и старше. Юрий Сахаров (категория  до 100 кг) занял 3 место в троеборье  с весом 677,5 кг. Алексей Серик выступал в сдвоенной номинации (весовая категория  до 125 кг) и, показав отличный результат: приседание 300 кг и тяга становая, взял два первых места. Сергей Писарев занял первое место в тяге в экипировке (его результат – 265 кг), а его брат Александр Писарев  в этой же весовой категории  до 82.5 кг уверенно занял первое место среди юниоров, взяв в становой тяге 282,5 кг. Евгений Колесников (весовая категория до 90 кг) в троеборье  занял 1 место, а на четвертом месте Павел Капустин. Прошлогодний чемпион «Мистер Олимпия» МСМК Василий Цветков в двоеборье в весовой категории до 82,5 кг одержал победу с результатом 215 кг  жим и 270 кг тяга становая.

А еще неделей ранее в село Боровское  Калужской области съехались спортсмены из многих уголков России. Там проходил открытый чемпионат совхоза «Боровский» по тяжелой атлетике  на призы Заслуженного тренера России Л.К. Никифорова. Около трех десятков городов, в том числе Чита, Калуга, Воронеж, Кострома, Дубна, Видное, Владимир, Нижний Новгород представили своих спортсменов. На помосте сражались ветераны, взрослые женщины, юноши. Наш город представляли три коллектива – «100 пудофф», ДЮСШ и МГФСО. Никита Смирнов занял первое место в категории до 34 кг (ДЮСШ «Дубна»),  у Игната Шаркова (МГФСО – Дубна) – 3 место в весовой категории до 36 кг. Егор Киселев (ДЮСШ «Дубна»), выступавший в весовой категории до 48 кг, занял 4 место. Иван Погула (школа№2) и Андрей Иващенко (клуб «100 пудофф») заняли соответственно 10 и 11 места в самой многочисленной категории до 32 кг, в которой выступали более 20 спортсменов. Упорная борьба развернулась в весовой категории до 36 кг. В схватке с сильнейшими спортсменами Владиславу Шмелеву из лицея №11 (клуб «100 пудофф») удалось завоевать второе  место. Небольшая ошибка в технике помешала ему  стать чемпионом. Ученик школы №2 (клуб «100 пудофф») Александр Пуршев занял второе место в весовой категории до 42 кг. Хорошо выступил ученик 2 класса школы № 3 (клуб «100 пудофф») Егор Наумов, у него 10 место в весовой категории до 56 кг. Не повезло Евгению Барляеву (клуб «100 пудофф»), он получил нулевую оценку в рывке  на 55 кг, хоть и мог бы бороться за медаль в весовой категории до 77 кг. Стоит отметить, что буквально три недели назад Евгений в Селе Старая Торопа, что в Тверской области, занял третье место в турнире, посвященном «Учителю физкультуры», с результатом 130 кг в сумме двоеборья, а Влад Шмелев стал чемпионом в своей весовой категории!

Среди ветеранов в младшей возрастной группе не было равных Олимпийскому чемпиону Дмитрию Берестову (Москва), покорившему вес штанги в рывке 170 кг и 200 кг в толчке. В старшей возрастной группе золото у Михаила Матина (г. Дубна), у него 100 кг рывок и 115 кг толчок.

А.Н. Цветков, МСМК по тяжелой атлетике

 
 

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