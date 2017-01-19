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Гонщик со стажем Печать
19.01.2017 07:19

Принято считать, что приобщать к спорту детей можно не раньше трехлетнего возраста. Но, оказывается, существует вид транспорта, который помогает даже двухлетнему малышу обрести свободу передвижения и  ощутить соревновательный дух.

Минувшей осенью,  прогуливаясь по улицам города, я познакомился с  мальчиком, катающимся на смешном  велосипеде без педалей.  Выяснилось, что зовут его Пустовалов Дима, ему 5 лет, а катается Дима не на велосипеде, а на беговеле, и  беговел для него – самый  любимый и увлекательный вид транспорта. Во многих городах России  регулярно проходят гонки на беговелах,  и он постоянный участник этих соревнований.

А началось великое спортивное восхождение  в Дубне в июле 2015 года – Дима победил в гонке, завоевав 1 место.  Потом была гонка в Москве, на Поклонной горе, в которой он досадно проиграл, заняв лишь 4 место. Но это  не отбило желания гонять, наоборот, только добавило азарта. И результат не заставил себя долго ждать: в Зеленограде  Дима завоевал 3 место и бронзовую медаль, потом на Дне спорта в Химках  – 3 место и кубок с бронзовой медалью, которую ему вручил  министр  спорта Московской области. Потом последовала  череда неудач, падений. И вот очередная гонка на велотреке в Крылатском – победный кубок за 2 место, «серебро», а затем  гонка в Красногорске, где он лидирует, заняв  1 место и получив золотую  медаль.

В мае 2016 года Дима едет в Минск на 1 этап международной гонки STRIDER Cup 2016. После падения в финале мальчик  находит в себе силы встать  и  продолжить борьбу.  В  результате – почетное 3 место. Потом головокружительный успех: Тула, Казань, Сестрорецк Ленинградской области, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.  Дмитрий  на самой вершине пьедестала  – 1 место, кубки и золотые медали!

Поражает география гонок и тот азарт, с которым мальчик об этом  рассказывает. В свои пять  лет Дима со своими родителями проехал пол России, достойно поборовшись с лучшими гонщиками страны и ближнего зарубежья!

«Осталось только погонять на Красной площади», – пошутил я, обращаясь  к юному гонщику.  И был весьма удивлен, узнав, что эта мечта мальчика  уже сбылась. Минувшим  летом проходила гонка у стен Кремля перед стартом интереснейших гонок «Шелковый путь», победителем которых стал  россиянин  Айрат Мардеев,  а Дима занял достойное 3 место!

На сегодняшний день  наш герой более 27 раз поднимался на пьедестал в гонках на беговеле и велосипеде, представляя Дубну на соревнованиях самого разного уровня, а на 6-й зеленоградской  беговелогонке Дима не только стал победителем, но и  установил рекорд прохождения трассы, показав  лучший результат!

Юный спортсмен  не является клубным гонщиком, поэтому на его джерси написаны только фамилия и  город,  где он живет,  Герб Российской Федерации и  герб Дубны, а также   эмблема команды организаторов гонок Мини Гран-при  во главе с Сергеем Глаголевым. Благодаря этой команде  наш  герой не только научился кататься на беговеле, но и мастерски выполняет сложные трюки, которые высоко оценили нижегородские организаторы, наградив Диму специальным кубком за первое место.

Мини Гран-при постоянно собирает сильнейших гонщиков, тем самым предоставляя  возможность соревноваться, постоянно повышать свое мастерство. Сейчас Мини Гран-при открыло школу юных мотоциклистов, заверив, что это не менее интересно, чем беговел. Благодаря стараниям именно этой команды Дима и вся его семья попали в увлекательнейший мир спорта и азарта, познакомились с  интересными людьми, побывали в разных уголках нашей Родины. И замечательно, что есть люди, которым не безразличны дети, они работают ради детей, их старания направлены на развитие детского спорта, популяризацию здорового образа жизни, воспитание в маленьких спортсменах  целеустремленности и  воли к победе.

Кирилл ОРЛОВ

 

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