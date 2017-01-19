Принято считать, что приобщать к спорту детей можно не раньше трехлетнего возраста. Но, оказывается, существует вид транспорта, который помогает даже двухлетнему малышу обрести свободу передвижения и ощутить соревновательный дух. Минувшей осенью, прогуливаясь по улицам города, я познакомился с мальчиком, катающимся на смешном велосипеде без педалей. Выяснилось, что зовут его Пустовалов Дима, ему 5 лет, а катается Дима не на велосипеде, а на беговеле, и беговел для него – самый любимый и увлекательный вид транспорта. Во многих городах России регулярно проходят гонки на беговелах, и он постоянный участник этих соревнований. А началось великое спортивное восхождение в Дубне в июле 2015 года – Дима победил в гонке, завоевав 1 место. Потом была гонка в Москве, на Поклонной горе, в которой он досадно проиграл, заняв лишь 4 место. Но это не отбило желания гонять, наоборот, только добавило азарта. И результат не заставил себя долго ждать: в Зеленограде Дима завоевал 3 место и бронзовую медаль, потом на Дне спорта в Химках – 3 место и кубок с бронзовой медалью, которую ему вручил министр спорта Московской области. Потом последовала череда неудач, падений. И вот очередная гонка на велотреке в Крылатском – победный кубок за 2 место, «серебро», а затем гонка в Красногорске, где он лидирует, заняв 1 место и получив золотую медаль. В мае 2016 года Дима едет в Минск на 1 этап международной гонки STRIDER Cup 2016. После падения в финале мальчик находит в себе силы встать и продолжить борьбу. В результате – почетное 3 место. Потом головокружительный успех: Тула, Казань, Сестрорецк Ленинградской области, Нижний Новгород, Санкт-Петербург. Дмитрий на самой вершине пьедестала – 1 место, кубки и золотые медали! Поражает география гонок и тот азарт, с которым мальчик об этом рассказывает. В свои пять лет Дима со своими родителями проехал пол России, достойно поборовшись с лучшими гонщиками страны и ближнего зарубежья! «Осталось только погонять на Красной площади», – пошутил я, обращаясь к юному гонщику. И был весьма удивлен, узнав, что эта мечта мальчика уже сбылась. Минувшим летом проходила гонка у стен Кремля перед стартом интереснейших гонок «Шелковый путь», победителем которых стал россиянин Айрат Мардеев, а Дима занял достойное 3 место! На сегодняшний день наш герой более 27 раз поднимался на пьедестал в гонках на беговеле и велосипеде, представляя Дубну на соревнованиях самого разного уровня, а на 6-й зеленоградской беговелогонке Дима не только стал победителем, но и установил рекорд прохождения трассы, показав лучший результат! Юный спортсмен не является клубным гонщиком, поэтому на его джерси написаны только фамилия и город, где он живет, Герб Российской Федерации и герб Дубны, а также эмблема команды организаторов гонок Мини Гран-при во главе с Сергеем Глаголевым. Благодаря этой команде наш герой не только научился кататься на беговеле, но и мастерски выполняет сложные трюки, которые высоко оценили нижегородские организаторы, наградив Диму специальным кубком за первое место. Мини Гран-при постоянно собирает сильнейших гонщиков, тем самым предоставляя возможность соревноваться, постоянно повышать свое мастерство. Сейчас Мини Гран-при открыло школу юных мотоциклистов, заверив, что это не менее интересно, чем беговел. Благодаря стараниям именно этой команды Дима и вся его семья попали в увлекательнейший мир спорта и азарта, познакомились с интересными людьми, побывали в разных уголках нашей Родины. И замечательно, что есть люди, которым не безразличны дети, они работают ради детей, их старания направлены на развитие детского спорта, популяризацию здорового образа жизни, воспитание в маленьких спортсменах целеустремленности и воли к победе. Кирилл ОРЛОВ