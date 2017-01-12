Накануне Нового года на стадионе «Наука», одного из спортивных сооружений Объединенного института ядерных исследований, состоялось долгожданное событие – открытие спортивного зала после реконструкции. Первыми оценить его по достоинству смогли сборные команды по волейболу г. Дубны и ОИЯИ. Руководитель управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрей Тамонов рассказал о завершении второго этапа реконструкции стадиона «Наука». Начиная с весны минувшего года проведена большая работа по модернизации футбольного поля, на котором сформирован газон со специальной травой, для ухода за ним приобретена профессиональная газонокосилка. Футбольное поле полностью готово к проведению матчей. Еще одним подарком для сторонников здорового образа жизни стал обновленный спортивный зал, где заменили окна, систему освещения, сделали косметический ремонт. И самое главное – полностью демонтировали старый пол, заменив его специализированным спортивным паркетом с амортизирующим слоем. Процесс был сложным и длительным: в течение трех месяцев сотрудники компании, специализирующейся на спортивных паркетах, делали демонтаж, перекрытие, пароизоляцию, стяжку. Паркет очень красивый, выполнен из сибирской березы, обладающей высокой ударопрочностью и долговечностью. Этот вид напольного покрытия для спортивного зала благодаря пластичным материалам обладает рядом преимуществ: мягкая амортизация снижает риск травматизма при занятиях спортом, обеспечивает высокий отскок мяча, что создает замечательные условия для занятий волейболом и баскетболом. Именно в этих целях чаще всего используется спортивный зал, поэтому на паркете сделана специальная разметка. Здесь занимаются волейбольные и баскетбольные команды не только ОИЯИ, но и другие городские команды. Это можно сказать и о других спортивных сооружениях Института, которые открыты для всех жителей Дубны. В зимний период в универсальном спортивном зале иногда проходят игры по мини-футболу, здесь же работает секция альпинизма, которой принадлежит скалодром, оборудованный на двух стенах зала. Владимир Ломакин, руководитель спорткомплекса ОИЯИ, отметил: «Спортивная общественность города благодарна дирекции Института, которая всегда поддерживала спорт, но в последние 2-3 года работа в этом направлении особенно активизировалась, мы гигантскими шагами движемся в направлении реконструкции спортивных сооружений». Владимир Николаевич обратил внимание на то, что спортивные результаты подтверждают приложенные усилия – в городской спартакиаде коллектив физкультуры ОИЯИ всегда занимает лидирующие позиции, а по результатам 2016 года завоевал титул чемпиона среди предприятий и организаций города. С каждым годом все больше сотрудников приходит на спортивные сооружения ОИЯИ, особую активность проявляет молодежь. Открывшийся современный спортивный зал особенно востребован в зимнее время. Спортивно-оздоровительный сезон в самом разгаре. Сейчас здесь проходят тренировки, а в феврале начнется очередная спартакиада ОИЯИ, в которой участвуют все структурные подразделения, землячества и сообщества Института. Торжественное открытие зала прошло перед началом товарищеского матча волейбольных команд города и ОИЯИ. Почетное право дать сигнальный свисток в честь этого важного события было предоставлено Андрею Тамонову, который выразил надежду, что новый зал привлечет сюда еще больше желающих заниматься спортом. В этот день собравшиеся спортсмены чествовали своего тренера Николая Тамберга, который недавно отметил 85-летие. Николай Алексеевич – мастер спорта СССР, чемпион РСФСР в беге на 800 метров, заслуженный тренер РСФСР по баскетболу. Он в течение многих лет активно участвует в спортивной жизни Объединенного института ядерных исследований, является тренером-общественником по волейболу, организует соревнования, участвует в судействе. В знак всеобщего уважения ему был вручен кубок, а собравшиеся приветствовали юбиляра раскатистым «ура!» Добрые слова поздравлений прозвучали от капитана волейбольной команды Институтаё вице-директора ОИЯИ Григория Трубникова, Андрея Тамонова, Владимира Ломакина. В дальнейшем реконструкция стадиона продолжится. Весной начнется установка трибун между большим и малым футбольными полями, где болельщики смогут наблюдать за прохождением матчей. Также рассматривается возможность создания хорошей беговой дорожки вокруг большого стадиона для занятий легкоатлетическими видами спорта. Евгения ШТАЙН Фото Юрия ТАРАКАНОВА