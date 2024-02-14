Стартовал сезон очередной серии лыжных марафонов Russialoppet. Большой Кубок команд серии считается самым популярным зачетом в Russialoppet. В сезоне 2024 в нём принимают участие уже 57 команд - это почти 850 спортсменов!

После трех этапов, приняв участие в лыжных состязаниях в Вологде, Рязани и Дубне (марафон «Николов Перевоз река»), сборная команда нашего предприятия «ГосМКБ «Радуга» (предприятие входит в состав КТРВ и является членом Союза машиностроителей России) занимает 6 место с 8032 очками. Это не просто высокий, это супер крутой результат!

В настоящее время в Большом Кубке команд Russialoppet рейтинг команд выглядит следующим образом:

1. «Prolabsport» - 11929 очков;

2. «МГУ» - 11688 очков;

3. «Северная Двина» - 11250 очков;

4. СК «Альфа-Битца» - 10841 очков;

5. «Gryadka club» - 9947 очков;

6. «ГосМКБ «Радуга» - 8032 очков.

Желаем дубненским спортсменам успехов на будущих стартах. Болеем за наших: вы - лучшие!

Фото участников лыжных забегов

Russialoppet (Руссиалоппет) – спортивное сообщество и организатор массовых соревнований, образованное в 1997 г. и объединяющее в настоящий момент 47 уникальных марафонских гонок в самых удивительных местах России.

Миссия Russialoppet – возродить в России интерес к беговым лыжам и побудить любителей к путешествиям с целью новых спортивных достижений, открывая захватывающие поездки по своей стране. Russialoppet объединяет соревнования и путешествия, делая участие в гонках незабываемым, а поездки неповторимыми. 47 гонок от Мурманска до Камчатки – идеальный повод выбраться на другой край страны и увидеть её всю, испытать себя и получить незабываемые опыт и впечатления.