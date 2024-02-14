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Яркий праздник Печать
14.02.2024 00:01

10 февраля, в субботу, на лыжной базе «Юде-Кон» прошел корпоративный лыжный заезд предприятия «Кронштадт».

Это был настоящий праздник, где можно было не только показать свою физическую форму, преодолев лыжную дистанцию в 5 или 10 километров, но и неплохо развлечься, поскольку программа мероприятия была очень нестандартной для Дубны и весьма интересной.

 

Мероприятие прошло в Дубне уже во второй раз, и оно явно претендует стать одним из наиболее привлекательных для зрителей лыжных состязаний. Тематическая программа позволила всем гостям окунуться в атмосферу традиционных гуляний народов Севера: танцы в национальных костюмах, игры, песни, национальные угощения и даже упряжки с озорными хаски... Все это как нельзя ярко дополнило и без того по высочайшему классу организованное спортивное действо.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, были отмечены медалями на торжественной и не менее красочной церемонии награждения, которую провели руководители городской администрации и самого предприятия «Кронштадт».

Фото пресс-службы

Администрации Дубны
  		 
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