СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
В активе - «золото» и «серебро» Печать
14.02.2024 00:01

10 и 11 февраля футбольные команды ФШ «Динамо Дубна» 2014-2015 г.р. и 2011-2013 г.р. под руководством Кирилла Переверзьева приняли участие в нескольких турнирах, которые проходили в Дубне и Павловском Посаде.

 

В каждом турнире принимало участие по 6 команд из разных городов. В итоге дубненские футбольные команды везде добились успехов: младшая команда завоевала серебряные медали в Дубне, старшей команде вручены золотые медали в Павловском Посаде.

Лучшими игроками, по мнению организаторов, стали: Максим Верёвочкин, Павел Назаркин, Серафим Кузьминич.

Тренерский тандем Кирилла Переверзьева и Дениса Журавлева признан лучшим по итогам на турнире в Павловском Посаде.

Поздравляем наших футболистов и всех болельщиков с отличным выступлением!
  		 
< Февраля 2024 >
П В С Ч П С В
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)