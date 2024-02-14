10 и 11 февраля футбольные команды ФШ «Динамо Дубна» 2014-2015 г.р. и 2011-2013 г.р. под руководством Кирилла Переверзьева приняли участие в нескольких турнирах, которые проходили в Дубне и Павловском Посаде.

В каждом турнире принимало участие по 6 команд из разных городов. В итоге дубненские футбольные команды везде добились успехов: младшая команда завоевала серебряные медали в Дубне, старшей команде вручены золотые медали в Павловском Посаде.

Лучшими игроками, по мнению организаторов, стали: Максим Верёвочкин, Павел Назаркин, Серафим Кузьминич.

Тренерский тандем Кирилла Переверзьева и Дениса Журавлева признан лучшим по итогам на турнире в Павловском Посаде.

Поздравляем наших футболистов и всех болельщиков с отличным выступлением!